Samsung Galaxy Z Flip 7: OFFERTA FOLLE su Amazon con sconto regalo

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare e mettere a disposizione di tutti i consumatori un prodotto che altrimenti sarebbe davvero stato irraggiungibile per molti. Il Samsung Galaxy Z Flip 7 è difatti acquistabile con un coupon che ne abbassa sapientemente il prezzo finale, riuscendo in questo modo a spendere decisamente meno del solito.

Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del flip-phone per eccellenza, lo smartphone che ad oggi ognuno di noi vorrebbe, proprio per la sua grandissima versatilità, capacità di adattarsi perfettamente ad ogni situazione e soprattutto entrare benissimo all’interno delle nostre tasche. Le sue dimensioni sono estremamente ridotte, raggiungendo anche aperto soli 6,5 millimetri di spessore, per 166,7 x 75,2 millimetri, ed un peso di 188 grammi.

I display sono entrambi di ottima qualità generale, poiché parliamo di un principale da 6,9 pollici, con risoluzione 1080 x 2520 pixel e densità di 420 ppi (non dimenticatevi del refresh rate a 120Hz), per arrivare poi ad un esterno da 4,1 pollici con risoluzione 948 x 1048 pixel. In entrambi i casi ci ritroviamo di fronte ad un Super AMOLED dalla qualità incredibile.

Amazon, che sconti assurdi sul Samsung Galaxy Z Flip 7

E’ davvero arrivato il momento di iniziare a pensare di acquistare Samsung Galaxy Z Flip 7, gli utenti possono oggi approfittare di una riduzione interessante che abbassa di molto la spesa finale da sostenere, sempre comunque entro certi limiti, difatti dobbiamo ricordare che parliamo di un prodotto appena lanciato sul mercato e dal valore elevato. In questo modo il valore iniziale di 1265 euro, viene ridotto di circa 70 euro con il coupon presente in pagina, arrivando ad un investimento di 1185 euro. Premete questo link per l’ordine.

L’occasione è ottima, se non volete aspettare oltre per il suo acquisto, allora approfittatene subito.