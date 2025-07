JAS Motorsport: arriva la prima supercar stradale con un tocco vintage

JAS Motorsport ha deciso di cambiare. Dopo tre decenni di vittorie nel mondo delle corse, è il momento di lasciare il segno anche su strada. Il nome che ha scritto pagine importanti nelle categorie Turismo, GT e Rally ha annunciato un progetto inedito: una supercar stradale ad alte prestazioni. Non sarà una derivazione da pista adattata alla città, ma un’auto costruita da zero, pensata per evocare emozioni pure. Un teaser diffuso lascia intravedere proporzioni audaci e un profilo che non passa inosservato. Verrà costruita artigianalmente nello storico atelier di Arluno, alle porte di Milano. Si tratterà di una produzione limitata, destinata agli intenditori e a chi cerca qualcosa di più di un semplice veicolo ad alte prestazioni.

Per dar forma a questo progetto, JAS Motorsport ha voluto una firma d’eccellenza. Sarà Pininfarina a disegnare la vettura, con l’obiettivo di reinterpretare una leggenda del passato. Il modello di ispirazione non è stato ancora svelato, ma l’attesa cresce. Quale sarà l’auto iconica che tornerà a vivere in una nuova veste? Il design unirà linee moderne a dettagli fedeli all’epoca d’origine. Non si tratterà di un semplice omaggio, ma di una vera rinascita, con materiali innovativi e proporzioni completamente riviste. Ogni dettaglio sarà studiato per dare forma a una nuova esperienza di guida, senza rinunciare all’autenticità. JAS Motorsport porterà in questo progetto tutto ciò che ha imparato nelle corse. Telaio, assetto e aerodinamica saranno frutto di decenni di competizioni, ma adattati alla guida quotidiana. Si potrà davvero portare in strada un’auto da gara?

Una supercar JAS Motorsport per appassionati, collezionisti e puristi

Non sarà una macchina per tutti, come si poteva immaginare. Ogni esemplare sarà costruito a mano, seguendo standard elevatissimi. Il modello JAS Motorsport punterà a un equilibrio raro tra tradizione e innovazione, tra memoria e tecnologia. L’intero progetto è pensato per chi non cerca solo velocità, ma storia, identità e carattere. Nulla sarà lasciato al caso: meccanica riprogettata, materiali all’avanguardia e performance senza compromessi. La presentazione ufficiale è prevista entro la prima metà del 2026 ed ora gli occhi del mondo dell’auto sono puntati su Arluno.