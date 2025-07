Litio e potere: la Cina complica i piani green dell’Europa

Quando si parla di auto elettriche, viene subito in mente il design futuristico, la guida silenziosa, la promessa di un mondo più pulito. Ma tutta questa rivoluzione poggia su una cosa molto concreta: il litio. Senza questo elemento, le batterie semplicemente non esistono. E ora arriva una notizia che potrebbe davvero spostare gli equilibri globali: in Cina, nella provincia di Hunan, è stato scoperto un giacimento enorme, parliamo di 490 milioni di tonnellate di minerale, da cui si possono ricavare oltre 1,3 milioni di tonnellate di ossido di litio.

Litio record in Cina: una scoperta che riscrive l’industria delle batterie

Una scoperta così non passa certo inosservata, anche perché la Cina era già in vantaggio nel settore. Questa notizia, però, rischia di trasformare quel vantaggio in una distanza siderale per gli altri. L’area di Jijiaoshan, dove si trova il giacimento, potrebbe diventare il nuovo epicentro dell’industria globale delle batterie. E non è un’esagerazione: la domanda di litio sta esplodendo, perché le auto elettriche sono in continua crescita, e avere una fonte stabile e abbondante di questo materiale significa avere il controllo della filiera.

A oggi, la Cina detiene circa il 16,5% delle riserve mondiali di litio, seconda solo al Cile. Ma c’è un altro dato che fa riflettere: oltre il 70% della capacità di raffinazione del litio è già nelle sue mani. In pratica, anche quando il litio viene estratto altrove, spesso finisce comunque in Cina per essere lavorato. A questo si aggiunge il predominio industriale: aziende come CATL dominano il mercato globale delle batterie, e stanno ancora investendo miliardi in ricerca e sviluppo.

Insomma, con questa nuova scoperta, la Cina si è portata ancora più avanti in una corsa in cui l’Europa — al momento — arranca. Nonostante i buoni propositi e i progetti annunciati, il gap sembra sempre più difficile da colmare. È come inseguire qualcuno che corre più veloce… e che nel frattempo ha trovato una scorciatoia.