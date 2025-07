AppleCare One ufficiale: un solo abbonamento per proteggere tutto l’ecosistema Apple

Gli amanti del mondo Apple saranno felici di accogliere un nuovo piano mensile in grado di garantire la protezione anche degli altri dispositivi che hanno nel loro ecosistema. Oggi arriva ufficialmente AppleCare One, che almeno all’inizio sarà disponibile solo negli Stati Uniti. Il costo mensile partirà da 19,99 dollari al mese per coprire fino a tre prodotti. È possibile aggiungerne altri a 5,99 dollari ciascuno.

Rispetto al classico AppleCare+, questo piano mantiene riparazioni illimitate per danni accidentali, supporto tecnico disponibile 24 ore su 24, assistenza rapida presso Apple Store o centri autorizzati e copertura estesa su batteria, liquidi, urti e cadute. La principale novità riguarda l’estensione della protezione contro furto e smarrimento anche per dispositivi come iPad e Apple Watch, finora esclusi da questa opzione.

Aggiunta dinamica dei dispositivi e sostituzioni automatiche

AppleCare One consente di includere nel piano prodotti già in possesso dell’utente, a condizione che siano in buono stato e non più vecchi di quattro anni (un anno per le cuffie). L’aggiunta può avvenire direttamente da iPhone, iPad o Mac attraverso la sezione Impostazioni > Generali > AppleCare e garanzia. In caso di permuta tramite Apple, il nuovo dispositivo viene associato automaticamente al piano, senza doverlo gestire manualmente.

La protezione si estende a iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, Apple Pencil, Apple Vision Pro, Apple TV, display Apple, HomePod, e include anche gli accessori forniti in confezione come alimentatori e cavi. Quando un iPad è coperto, il piano si estende anche a una tastiera Apple e alla relativa Pencil.

Riparazioni rapide, sostituzioni express e gestione da remoto

Gli utenti possono avviare una riparazione tramite spedizione con etichetta prepagata, visita in negozio o centro autorizzato. Nelle città principali, Apple offre anche una riparazione in giornata per iPhone, mentre per altri dispositivi è previsto il servizio Express Replacement, con spedizione anticipata dell’unità sostitutiva.

In caso di furto o smarrimento, si possono inoltrare fino a tre richieste di sostituzione all’anno, anche dall’estero, attraverso il portale dedicato. Il nuovo dispositivo viene spedito direttamente all’indirizzo indicato.

AppleCare One vs AppleCare+: vantaggi per chi ha più prodotti

AppleCare One non sostituisce AppleCare+, ma rappresenta una soluzione più conveniente per chi possiede diversi dispositivi. Mentre AppleCare+ si concentra su un solo prodotto con un costo di partenza da 9,99 dollari al mese, AppleCare One centralizza la protezione offrendo maggiore flessibilità, estensione della copertura e possibilità di gestione semplificata da un’unica interfaccia, anche per i dispositivi della famiglia associati allo stesso Apple ID.