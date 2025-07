Xbox Game Pass, svelati i giochi di fine luglio 2025

Ritorna il consueto appuntamento mensile per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. In queste ultime ore, infatti, il colosso del gaming Microsoft ha annunciato i videogiochi che saranno inclusi per tutti gli abbonati per la fine del mese corrente. Si tratta di vari titoli, per un totale di sette videogiochi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Game Pass, annunciati i videogiochi per gli abbonati per fine mese

Il colosso americano Microsoft ha da poco annunciato i videogiochi che saranno inclusi per gli abbonati a Xbox Game Pass per la fine di questo mese. Ritorna infatti il consueto appuntamento per tutti gli abbonati a questo fantastico servizio proposto dall’azienda. Come già accennato in apertura, per la fine di questo mese e per l’inizio del mese di agosto 2025 gli utenti potranno avere accesso ad un totale di 7 videogiochi.

Si tratta di svariati titoli e molti sono già disponibili al download da parte degli utenti. In particolare , saranno disponibili per tutti gli abbonati ai servizi di Xbox Game Pass Standard, PC Game Pass, Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass – videogiochi inclusi per gli abbonati a fine luglio 2025

High On Life (sia su Cloud, su Console e su PC) per gli abbonati a Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard