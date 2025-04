CATL: in arrivo importanti innovazioni per le batterie

Nel mondo della mobilità elettrica, l’innovazione corre veloce. A tal proposito, CATL, colosso cinese delle batterie, continua a spingere sull’acceleratore. Ciò al fine di confermare la sua posizione nel settore. L’azienda ha svelato tre novità. Quest’ultime non solo promettono di rivoluzionare l’esperienza d’uso dei veicoli elettrici. Ma ridefiniscono i limiti finora imposti dalla tecnologia delle batterie. Tale innovazione è stata presentata durante il Tech Day del 21 aprile. Protagonista assoluta dell’evento è stata la nuova generazione della Shenxing Superfast Charging.

CATL: novità per la mobilità elettrica

Con una potenza massima di ricarica di 12 C e picchi superiori a 1,3 megawatt, la nuova batteria permette di recuperare oltre 500 km di autonomia. Ciò in appena cinque minuti. A patto di essere collegata a una stazione adatta. Si tratta di numeri impressionanti che avvicinano l’esperienza di “fare il pieno” a quella delle auto termiche. Abbattendo uno dei principali ostacoli all’adozione di massa dell’auto elettrica: i tempi di ricarica. Non meno interessante è il comportamento di questa batteria in condizioni climatiche estreme. Anche a temperature di –10°C, infatti, la Shenxing di seconda generazione riesce a ricaricarsi dal 5% all’80% in soli 15 minuti. Dimostrando una resistenza al freddo decisamente migliorata rispetto ai modelli precedenti.

Un altro annuncio che ha destato grande interesse è quello relativo alla Freevoy Dual Power Battery. Grazie a un’architettura dual-core che integra due diverse chimiche (NMC e LFP) in un unico pacco batteria, tale soluzione consente di raggiungere autonomie fino a 1.500 km. Combinando i vantaggi della lunga durata della LFP con le alte prestazioni della NMC, CATL riesce a massimizzare tanto la potenza quanto l’autonomia.

Chiude il trittico delle novità la nuova batteria agli ioni di sodio. La cui produzione in serie è prevista entro fine anno. Tale tipo di batteria garantisce buone autonomie. Con oltre 500 km per i veicoli elettrici e 200 km in modalità elettrica per gli ibridi. Si distingue per la sua eccezionale stabilità termica e la sicurezza operativa. Anche a –30°C, è in grado di caricarsi rapidamente mantenendo prestazioni elevate. Con tali proposte, CATL dimostra di voler confermare la propria posizione nel settore.