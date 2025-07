Incentivi auto elettriche: il Regno Unito fa sul serio e lancia un nuovo bonus

Il Regno Unito ha deciso di puntare con decisione sulle auto elettriche. La notizia scuote l’automotive europeo: 650 milioni di sterline stanziati fino al 2029, pronti a cambiare il mercato. Si parla di una cifra che, al cambio, equivale a circa 750 milioni di euro. Perché questa scelta adesso? Per rispondere alle richieste di un settore in cerca di ossigeno. L’annuncio arriva in un momento in cui il mercato delle BEV fatica a raggiungere le quote imposte dal Governo. Da mesi si avvertiva l’urgenza di un segnale forte ed adesso è arrivato. Fino a 3.750 sterline di bonus a chi acquista un’auto elettrica con prezzo non superiore a 37.000 sterline. C’è però un dettaglio: solo le vetture più sostenibili potranno ottenere il massimo incentivo. Quelle considerate meno green, secondo una futura lista governativa, dovranno accontentarsi di un contributo di 1.500 sterline. A fare la differenza sarà l’impronta di carbonio dalla fabbrica alla concessionaria.

I costruttori esultano e i consumatori sperano: le auto elettriche avranno il loro boom?

Perché proprio adesso questa svolta? Le case automobilistiche sono obbligate a vendere una quota crescente di auto elettriche ogni anno, pena multe salate. Senza incentivi, raggiungere quei numeri appare difficile. Gli sconti privati offerti dai produttori non bastavano più. Troppo alto, ancora, il prezzo delle elettriche rispetto ai modelli tradizionali. Secondo Mike Hawes della SMMT, la decisione del Governo suona come un invito a superare esitazioni e dubbi. È davvero il momento di cambiare auto? Per molti automobilisti, fino a ieri il prezzo bloccava ogni entusiasmo, ma adesso il Governo offre un sostegno importante. Il fondo coprirebbe l’acquisto di circa 173.000 vetture elettriche, ossia la metà delle immatricolazioni BEV del 2024. Quanto velocemente verrà però esaurito?

Il Regno Unito ha intanto già deciso di dire addio alle auto a benzina e diesel entro il 2030. Questo bonus non è un semplice aiuto: è un messaggio. Dopo aver eliminato nel 2022 il precedente programma di incentivi, ora Londra torna a credere nell’elettrico. Negli ultimi mesi, nonostante gli sconti, le vendite erano rimaste indietro mostrando l’esigenza di un’accelerazione “elettrica”. Con oltre 30 modelli già disponibili sotto i 37.000 sterline, i consumatori hanno una scelta ampia per la loro nuova auto. Il resto d’Europa seguirà l’esempio britannico? Per ora tutto tace.