Fastweb: innovazione, sostenibilità e trasparenza

Fastweb si propone come un punto di riferimento nel mondo delle telecomunicazioni italiane, puntando su velocità, affidabilità e sostenibilità. La compagnia non offre soltanto connessioni in fibra e servizi 5G, ma si impegna anche in un percorso verso la riduzione delle emissioni. L’obiettivo è diventare Net Zero Carbon entro il 2035. In che modo? Riducendo del 90% l’impatto ambientale e sostenendo progetti di riforestazione e salvaguardia marina. Da oltre nove anni, tutta l’energia utilizzata infatti proviene da fonti rinnovabili, confermando una strategia orientata alla responsabilità ecologica.

Fastweb: offerte senza sorprese e connessione al top

La filosofia aziendale unisce tecnologia e rispetto per il pianeta. Fastweb ha già stanziato un milione di euro per iniziative ambientali e continua a investire nella modernizzazione della rete. L’attenzione al futuro passa anche attraverso la FastwebDigital Academy e lo STEP FuturAbility District, ovvero spazi dedicati alla formazione digitale e all’orientamento verso le professioni emergenti. L’azienda vuole accompagnare i cittadini verso nuove competenze, rendendoli protagonisti del cambiamento tecnologico e sociale attuale.

Accanto all’impegno green, Fastweb garantisce offerte chiare, senza vincoli e senza costi nascosti. Il pacchetto Casa Light e Mobile offre fibra ultraveloce, chiamate illimitate, 150GB anche in 5G e l’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6. Questa tecnologia assicura stabilità e copertura in ogni angolo dell’abitazione, con protezione integrata da virus e minacce informatiche. L’esperienza si completa con servizi come WiFi-Calling, roaming in UE e Paesi extraeuropei selezionati, e la possibilità di testare la linea per 30 giorni con rimborso totale in caso di recesso.

La trasparenza resta il punto di forza dell’offerta. Nessun costo nascosto, fatture chiare e libertà di disdire in ogni momento. L’investimento nella rete supera i dieci miliardi di euro e punta a garantire prestazioni costanti, mentre servizi extra come FastwebProtect e l’assistenza tramite app MyFastweb permettono di navigare in sicurezza e di gestire ogni esigenza direttamente da smartphone. Insomma, Fastweb non propone solo connettività, ma un ecosistema digitale pensato per la vita di tutti i giorni, tra intrattenimento, sicurezza e sostenibilità.