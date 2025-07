Windtre: 200GB, minuti illimitati e SMS a 9,99€ al mese!

Se stai cercando un modo semplice e senza troppi pensieri per stare sempre connesso, Windtre ha messo sul piatto un’offerta che fa davvero riflettere. Per meno di dieci euro al mese — sì, hai letto bene, 9,99 € — puoi navigare senza limiti con 200 giga a tutta velocità e altri 12,6 giga da usare in Unione Europea. In pratica, se sei uno che passa molto tempo online, tra social, streaming o lavoro, qui non rischi certo di restare senza traffico.

200GB e tutto incluso a 9,99€: la proposta Windtre che sorprende

E poi, la cosa interessante è che questa offerta non ti lascia a piedi nemmeno per le chiamate o i messaggi: minuti illimitati e 50 SMS per tenerti sempre in contatto senza dover pensare troppo a quanti ne hai consumati. Una specie di “tutto incluso”, facile e chiaro. Anche la SIM arriva comodamente a casa tua in due giorni o, se preferisci, puoi attivare subito la versione eSIM e partire in un lampo senza nemmeno dover aspettare la posta.

Windtre non scherza neanche sulla copertura: dicono che la loro rete 4G arriva al 99,7% della popolazione, e per il 5G coprono già il 97%. In pratica, quasi ovunque tu vada — in città o fuori — la connessione dovrebbe reggere bene e permetterti di navigare veloce e senza interruzioni. E se ti viene qualche dubbio, non ti lasciano mai solo: puoi chiamare il numero gratuito 159 o andare in uno dei loro oltre 3.500 negozi sparsi in Italia, dove ti aiutano a risolvere ogni problema.

In più, c’è un’app che è davvero comoda, premiata dagli utenti con un bel 4.3 su 5. È il modo più rapido per tenere sotto controllo le tue offerte, ricaricare o cambiare qualcosa in pochi tocchi.

Un’ultima chicca: con Winday, ogni giorno puoi approfittare di sconti, coupon e persino guadagnare traffico telefonico facendo acquisti su Amazon. Insomma, non è solo una semplice offerta, ma una specie di pacchetto pensato per chi vuole essere connesso senza complicazioni.