Amazon nuovo Kindle Colorsoft: il modello da ben 16 GB per una biblioteca in tasca

Amazon sorprende con Kindle Colorsoft, l’ultima novità della gamma Colorsoft. Il nuovo modello da 16 GB fonde tecnologia e piacere visivo in un modo mai visto prima su un Kindle. Il display Colorsoft ad alto contrasto rende ogni dettaglio nitido e vibrante, dalle copertine ai fumetti, dalle immagini alle fotografie a colori. Le pagine scorrono più rapidamente, la luce calda regolabile accompagna la lettura in ogni momento della giornata. La batteria garantisce settimane di autonomia, senza interruzioni, per maratone di lettura anche in viaggio. Durante il Prime Day, le vendite Kindle sono salite del 40% rispetto all’anno precedente, ma il dato più sorprendente riguarda le pagine lette: oltre 129 miliardi. Perché chi scopre Colorsoft legge di più, più spesso e con più intensità.

Una lettura immersiva nel Kindle ma stavolta a colori

Copertine, grafiche, tavole illustrate, tutto prende vita a differenza del passato quando tutto era in scala di grigi. I fumetti diventano immersivi come su carta, ogni vignetta cattura lo sguardo con forza rinnovata. Anche le evidenziazioni si vestono di novità: giallo, arancione, blu o rosa, selezionabili e filtrabili in un attimo. Chi legge di sera troverà nella funzione Colore Pagina un alleato prezioso: il testo diventa chiaro su sfondo scuro, per un comfort visivo superiore. Ogni dettaglio del Kindle Colorsoft è stato progettato per prolungare il piacere della lettura, ovunque, in qualunque momento. La tecnologia non interrompe l’esperienza, ma anzi la amplifica la rende migliore, più coinvolgente.

Il nuovo Colorsoft da 16 GB è disponibile da oggi a €269,99, con tre mesi di Kindle Unlimited inclusi. Per chi vuole ancora di più, Colorsoft Signature Edition a €299,99 aggiunge 32 GB di memoria, ricarica wireless e una luce frontale a regolazione automatica. Chi dice che il colore è solo un dettaglio, non ha mai letto con il Kindle Colorsoft, è evidente. L’inizio di una nuova era per chi ama i libri. L’accesso all’enorme catalogo del Kindle Store è solo il primo passo in una biblioteca virtuale immensa, dove ci si può perdere tra migliaia di pagine, di storie e di avventure. Ora, mera curiosità, siete “Team Kindle” o “Team Cartaceo”?