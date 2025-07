Fastweb Casa Light FWA: la nuova frontiera dell’internet ultraveloce

Installare una connessione stabile e potente è oggi più semplice che mai. Fastweb presenta Casa Light FWA, la sua offerta per internet domestico ad alte prestazioni, pensata per chi cerca velocità, semplicità e libertà. Grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), non è più necessario avere la fibra dentro casa. Basta semplicemente una piccola antenna, poco più grande di un libro, da posizionare sul balcone o sul tetto. L’installazione è gratuita, come l’attivazione, e nel pacchetto è incluso anche l’Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 di ultima generazione. Tutto questo per 24,95€ al mese, senza vincoli di durata o penali in caso di recesso.

Tecnologia intelligente e formazione gratuita: la proposta Fastweb che guarda al futuro

La navigazione è illimitata, fino a 1 Gigabit al secondo, e la copertura è pensata per raggiungere anche le zone meno servite dalle infrastrutture tradizionali. La stabilità è garantita dalla rete Fastweb, riconosciuta per affidabilità e prestazioni. A rendere l’esperienza ancora più completa ci pensa l’assistenza gratuita, con la possibilità di essere richiamati da un operatore nelle fasce orarie preferite. Il servizio è trasparente, privo di costi nascosti, con tutte le informazioni accessibili online o tramite consulenza telefonica.

Il NeXXt One, grazie al Wi-Fi 6, assicura copertura uniforme in tutta la casa. È compatibile con il Fastweb Booster, un amplificatore intelligente che integra Alexa per controllare la rete con la voce, ascoltare musica o ottenere informazioni. Ogni dispositivo connesso alla rete è protetto da sistemi avanzati contro virus, malware, phishing e ransomware.

Accanto alla connettività, Fastweb investe anche nella formazione. Tutti i clienti infatti possono accedere gratuitamente ai corsi della FastwebDigital Academy, dedicati alle competenze digitali più richieste dal mercato del lavoro. Una scelta concreta per unire innovazione e responsabilità sociale. L’azienda ha anche avviato il programma “Net Zero Carbon” con l’obiettivo di ridurre del 90% le proprie emissioni entro il 2035, donando già un milione di euro a progetti per la salvaguardia del pianeta. Per chi vuole, sono disponibili anche pacchetti extra con SIM 5G e assicurazioni dedicate agli animali domestici.