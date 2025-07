Netflix, Mercoledì avrà una terza stagione: ufficiale a Roma con festa a tema

I fan saranno contenti di sapere che ci sarà una terza stagione: Mercoledì, mentre è in arrivo il secondo capitolo ad agosto, fa già sapere che arriverà con un seguito. La serie che ha conquistato milioni di spettatori con il grande lavoro interpretativo di Jenna Ortega e con l’arte di Tim Burton, non terminerà con lo show in arrivo il mese prossimo. L’annuncio è arrivato durante una serata-evento a Roma, in una location d’eccezione: la Terrazza del Pincio, trasformata per l’occasione in un inedito “Lido Mercoledì”.

L’allestimento ha proposto una rilettura gotica del classico stabilimento balneare, in perfetto stile famiglia Addams. Ad accogliere il pubblico, un cancello inquietante, una cadillac nera vintage, una barca definita ironicamente di “non-salvataggio” e cabine rivisitate in chiave dark. L’atmosfera, profondamente immersiva, ha fatto da sfondo a una celebrazione della serie e del suo universo narrativo.

Tim Burton, Ghali e una serata tra cinema e musica

Protagonista indiscusso della serata è stato Tim Burton, accolto da una lunga ovazione dopo l’esibizione dell’Orchestra Italiana del Cinema. Il regista ha raccontato dettagli e aneddoti legati alla produzione, regalando al pubblico un assaggio del dietro le quinte.

A sorpresa, sul palco è salito anche Ghali, artista italiano da sempre affascinato dall’immaginario burtoniano, che ha offerto una performance live con alcuni dei suoi brani più noti. Un connubio tra mondi creativi diversi ma accomunati da una forte identità visiva.

Stagione 2 in arrivo ad agosto, il cast si arricchisce di volti noti

La seconda stagione della serie sarà disponibile in due parti: la prima il 6 agosto, la seconda il 3 settembre. I nuovi episodi riporteranno Mercoledì nei cupi corridoi della Nevermore Academy, dove si troverà a fronteggiare nuove minacce, nemici del passato e misteri sovrannaturali.

Il cast si amplia con l’ingresso di Steve Buscemi, Billie Piper, Thandiwe Newton e Lady Gaga, mentre tra le guest star spicca il nome di Christopher Lloyd, noto al grande pubblico come l’iconico Zio Fester dei film anni ’90.

Burton atteso anche al Giffoni Film Festival

Il rapporto tra Tim Burton e il pubblico italiano continua con un’altra tappa importante: il Giffoni Film Festival 2025, dove il regista è atteso per un incontro speciale con i giovani giurati della 55esima edizione. Un’occasione che rafforza il legame tra il cinema visionario di Burton e una nuova generazione di spettatori.