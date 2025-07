AppleCare One: presentato il nuovo piano di abbonamento

Apple ha introdotto un nuovo servizio pensato per chi utilizza più dispositivi all’interno del proprio ecosistema. Si tratta di AppleCare One, un’evoluzione rispetto ai piani di protezione precedenti. È un abbonamento mensile che consente di gestire la copertura di più prodotti Apple. Il tutto attraverso un’unica sottoscrizione. Semplificando così la protezione dell’hardware e offrendo nuove funzionalità. Tra cui spicca un’estensione più ampia contro furto e smarrimento. Quest’ultima opzione, infatti, non riguarderà più solo gli iPhone, ma anche iPad ed Apple Watch. Il lancio è avvenuto il 24 luglio 2025, con una prima fase riservata al mercato statunitense.

Nuovo abbonamento AppleCare One: scopriamo le caratteristiche

Il servizio include tutte le caratteristiche tipiche di AppleCare+. Come le riparazioni illimitate per danni accidentali causati da cadute, urti o contatto con liquidi. Inoltre, gli utenti avranno accesso ad un supporto tecnico prioritario. Disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette. Oltre alla possibilità di ottenere assistenza rapida presso Apple Store o centri autorizzati.

AppleCare One offre la possibilità di inserire nel piano dispositivi già in possesso dell’utente. Ciò a patto che siano in buone condizioni e non più vecchi di quattro anni. Per alcuni accessori, come le cuffie, il limite di anzianità si riduce a un anno. L’aggiunta dei dispositivi può essere effettuata direttamente tramite la sezione “AppleCare e garanzia” nelle impostazioni dei device.

Tra i prodotti compatibili con AppleCare One figurano i principali dispositivi dell’ecosistema di Cupertino. Tra cui iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods. Apple Pencil, Vision Pro, Apple TV, display Apple e HomePod. Un elemento interessante riguarda la gestione automatica nei casi di permuta. Quando un dispositivo viene sostituito con uno nuovo acquistato direttamente da Apple, il vecchio prodotto viene rimosso automaticamente dal piano. E viene poi sostituito con quello nuovo.

Il costo iniziale del piano è di 19,99 dollari al mese per coprire fino a tre dispositivi dell’ecosistema Apple. È possibile ampliare la copertura includendo altri prodotti a un prezzo aggiuntivo di 5,99 dollari ciascuno. La proposta si rivolge a utenti che desiderano una gestione più centralizzata e flessibile della protezione dei propri dispositivi, superando i limiti del tradizionale AppleCare+. Il quale resta comunque disponibile per chi preferisce un approccio più individuale.