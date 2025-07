SYM dà il via a una nuova era della mobilità urbana su due ruote

Non è un mistero che muoversi in città sia sempre più complicato. Tra traffico, mezzi pubblici inaffidabili e tempi di spostamento sempre più lunghi, trovare una soluzione rapida, comoda e funzionale è diventato fondamentale. È in un tale contesto che si fa avanti SYM, uno dei principali produttori mondiali di scooter e motociclette. L’ azienda infatti propone due nuovi modelli 125. Ovvero il Jet X e l’ MMBCU, soprannominato Mamba. Due veicoli diversi ma con un obiettivo in comune, offrire una mobilità urbana efficiente, moderna e sicura.

SYM Jet X e Mamba 125: il carattere selvaggio della città

Il JetX125 di SYM nasce per chi vive la città in modo dinamico. Il suo design sportivo, con linee tese e una firma luminosa full-LED, non passa inosservato. Sotto la carrozzeria batte un monocilindrico da 124,6cc raffreddato a liquido, capace di sviluppare 12,6CV e una coppia di 11Nm. Il telaio in acciaio e la forcella telescopica anteriore garantiscono un’elevata stabilità anche durante le frenate più brusche. La dotazione tecnologica comprende il sistema keyless, controllo di trazione TCS e un display-LCD retroilluminato. Con un peso contenuto e un serbatoio da 7,5litri, lo scooter si presta perfettamente agli spostamenti rapidi e frequenti della città. Il prezzo? 3.199€.

Dall’altra parte, il MMBCU125 si ispira a una delle creature più rapide e temute della natura, il mamba. Il design, con linee taglienti e una carrozzeria scolpita, richiama il mondo animale. Il motore Euro 5+ da 12,2CV è abbinato alla trasmissione CVT con sistema Z.R.S.G. e funzione Start & Stop, pensata per ridurre consumi e emissioni in ambito urbano. Il telaio rinforzato ospita il sistema A.L.E.H., una tecnologia sviluppata per aumentare stabilità e sicurezza in accelerazione e frenata.

Comfort e spazio non mancano. La sella è ampia, la pedana larga, e il sottosella può contenere fino a 15,7litri. Anche sul fronte sicurezza, SYM non delude. In quanto oltre al TCS, il Mamba offre un sistema ABS progettato da Bosch. Con un prezzo di partenza di 3.799€, questo scooter rappresenta una scelta sofisticata per chi desidera unire funzionalità e personalità nella propria guida.