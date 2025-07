Dyson OnTrack

Dyson arricchisce la gamma di accessori per le sue cuffie OnTrac, a quasi un anno dal debutto sul mercato. L’azienda introduce quattro nuove colorazioni per cuscinetti auricolari e copri-padiglioni, portando a oltre 2.000 combinazioni le opzioni di personalizzazione disponibili. Nessun aggiornamento tecnico o nuovo modello, ma un ampliamento mirato dell’offerta per chi desidera distinguersi anche nell’estetica.

Nuove varianti per un design ancora più modulare

Le Dyson OnTrac sono state progettate fin dal lancio con un design completamente modulare, che permette all’utente di sostituire facilmente padiglioni esterni e cuscinetti auricolari. Questa caratteristica, finora unica tra le cuffie premium, ha permesso a Dyson di creare un ecosistema accessori basato sulla personalizzazione visiva, senza intervenire sulle specifiche tecniche.

Con l’arrivo dei nuovi colori, il numero totale di varianti disponibili sale a 10 opzioni per i padiglioni e 9 per i cuscinetti, ampliando ulteriormente la possibilità di adattare le cuffie al proprio stile personale.

Tra le novità presentate, spicca la tonalità “Caramel”, inedita e pensata esclusivamente per i cuscinetti auricolari. A questa si aggiunge “Sky Blue”, già presente nella gamma dei padiglioni esterni e ora proposta anche per le imbottiture. Sul fronte dei copri-padiglioni, Dyson introduce il bianco opaco “Ceramic Chalk White”, ispirato alla ceramica, e il rosa tenue “Ceramic Oyster Pink”, che fino a oggi era un’esclusiva dei cuscinetti.

Con queste aggiunte, le opzioni di combinazione superano le 2.000 varianti possibili, offrendo agli utenti un livello di personalizzazione superiore a quello di qualunque altra cuffia in commercio. Tuttavia, la configurazione di base resta invariata: i modelli OnTrac disponibili sono sempre tre, indipendentemente dal colore degli accessori.

I nuovi cuscinetti e padiglioni non vengono inclusi nella confezione delle cuffie, ma sono venduti separatamente. Il prezzo di listino rimane fissato a 49 euro per ciascun elemento, sia che si tratti di cuscinetti sia di copri-padiglioni. Al momento, però, le nuove varianti non sono ancora disponibili nello store italiano di Dyson: risultano acquistabili solo sul sito statunitense.

Chi possiede già le cuffie può dunque decidere di acquistare singolarmente i nuovi componenti per rinnovare il proprio dispositivo. Allo stesso tempo, chi è intenzionato a comprare per la prima volta le OnTrac potrà farlo con la consapevolezza che la personalizzazione sarà sempre possibile, anche a posteriori.