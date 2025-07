OnePlus 15T, tutto quello che sappiamo sul prossimo flagship compatto

OnePlus 15T sarà il prossimo smartphone top di gamma dalle dimensioni compatte realizzato dal brand cinese. Il device prenderà il posto del modello 13T, saltando di netto la numerazione 14 e 14T a causa superstizione Cinese verso il numero 4.

Il device avrà il compito di raccogliere una eredità importante, configurandosi come uno smartphone dalle caratteristiche da flagship ma con un display dalle dimensioni contenute. Il marchio tiene particolarmente a questa combinazione di elementi, per questo motivo sta curando attentamente lo sviluppo.

Come confermato da Digital Chat Station, i primi prototipi sono in fase di test presso i laboratori del Gruppo. Il possibile debutto è previsto per i primi mesi del 2026, probabilmente tra marzo e aprile. Infatti, il modello precedente è stato ufficialmente presentato in Cina il 24 aprile e possiamo immaginare che OnePlus possa aver pianificato un periodo simile per la nuova generazione.

Proviamo a svelare le principali feature di OnePlus 15T, il nuovo device dalle caratteristiche super ma dallo schermo compatto

Stando a quanto emerso fino ad ora, il OnePlus 15T sarà caratterizzato da un display OLED da 6.3 pollici. Si tratta di una diagonale pressoché identica al modello precedente che permettono di mantenere la lunghezza a la larghezza molto contenute.

Il brand punta a realizzare un flagship compatto, pertanto le prestazioni saranno garantite dal SoC Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850) di Qualcomm. Non è noto l’ammontare di memoria RAM ma possiamo immaginare saranno presenti almeno 12GB.

Il comparto fotografico sarà composto da tre ottiche con la fotocamera principale affiancata da un sensore ultra-wide e da uno zoom con lente periscopica. Nonostante una scheda tecnica assolutamente interessante, la batteria potrebbe essere il vero punto di forza dello smartphone. I primi leak sul prossimo flagship compatto parlano di una unità da 7000 mAh con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless, feature non presente sul OnePlus 13T.