Con 1Mobile porta un amico e ottieni rinnovi gratis

Condividere conviene, soprattutto se si è clienti 1Mobile. L’operatore lancia l’iniziativa “Porta un amico”, un programma promozionale che premia sia chi invita sia chi viene invitato. L’obiettivo? Offrire ricariche omaggio pari al valore del prossimo rinnovo dell’offerta, fino a un massimo di tre, semplicemente coinvolgendo altri clienti. Una volta attivata una nuova SIM utilizzando il codice amico ricevuto, entrambi gli utenti riceveranno il bonus. La promozione è valida fino al 31 luglio 2025, ma sarà possibile utilizzare i codici generati entro e non oltre il 7 agosto dello stesso anno.

1Mobile: come funziona il bonus e cosa sapere

Per partecipare è sufficiente aggiornare l’app 1Mobile o accedere all’area riservata del sito. Da lì si può generare e condividere fino a tre codici unici. L’invito può essere condiviso liberamente, purché si abbia il consenso dell’invitato. Se la sezione “Porta un amico” non appare subito, basta aggiornare l’applicazione. Ogni codice è personale e non riutilizzabile. L’invitato, una volta ricevuta la SIM attiva, potrà a sua volta invitare altri amici, anche se questa azione non porterà ulteriori vantaggi all’invitante originario.

L’iniziativa garantisce trasparenza e semplicità. Appena viene completata l’attivazione della nuova SIM, 1Mobile invia notifiche. L’invitante riceverà un messaggio via app o area riservata, mentre l’invitato verrà informato tramite SMS. Entrambi saranno avvisati prima dell’utilizzo corretto del codice e poi della ricarica ottenuta. Il credito omaggio ha priorità rispetto a quello standard e può essere utilizzato per rinnovare l’offerta, acquistare extra o coprire costi aggiuntivi.

È importante ricordare che in caso di recesso o portabilità verso un altro operatore, il credito non potrà essere rimborsato o trasferito. In più, 1Mobile si riserva il diritto di sospendere i benefici qualora rilevasse un uso scorretto del sistema. Chi partecipa dichiara automaticamente di avere l’autorizzazione dell’amico invitato. Non sono previsti premi in senso tradizionale. Nel senso che il vantaggio consiste in servizi gratuiti aggiuntivi dello stesso tipo di quelli acquistati.