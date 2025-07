Honor: ecco come risponde l’azienda alle recenti polemiche

La recente presentazione del Magic V5 di Honor ha portato con sé un piccolo caso mediatico. Quest’ultimo è legato a un dettaglio tecnico che ha attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia. Si tratta dello spessore del nuovo dispositivo. Secondo le specifiche ufficiali, lo smartphone pieghevole misura 8,8 mm da chiuso, posizionandosi così come il più sottile nella sua categoria. Eppure, un video pubblicato dal leaker Ice Universe mette in discussione tale affermazione. Nel confronto diretto con il Galaxy Z Fold 7 di Samsung, che ufficialmente è spesso 8,9 mm, il Magic V5 appare sorprendentemente più spesso. Tale dato ha sollevato interrogativi sulla veridicità delle informazioni fornite da Honor. Scenario che ha spinto l’azienda ad intervenire.

Lotta per lo spessore tra Honor e Samsung

Nel suo comunicato ufficiale, la società cinese ha precisato che le misurazioni sono state effettuate nei propri laboratori e riguardano un modello specifico, l’Ivory White. Inoltre, Honor sottolinea che i valori indicati non includono né le fotocamere sporgenti né le pellicole protettive. Il cui spessore complessivo non è stato calcolato nella misurazione ufficiale. L’azienda afferma anche che il video di Ice Universe non sarebbe attendibile e invita a valutare direttamente il prodotto reale.

Tale risposta, però, non ha fatto chiarezza. Al contrario, ha lasciato spazio a ulteriori dubbi. Nonostante tutto ciò, è importante sottolineare che la differenza per le dimensioni tra i due dispositivi è minima. E dunque poco influente sull’esperienza d’uso. Il Galaxy Z Fold 7 ha comunque compiuto un salto notevole rispetto al modello precedente. Il quale raggiungeva i 12,1 mm di spessore.

Dunque, tali lievi differenze sono più rilevanti per chi segue da vicino l’evoluzione del settore che per l’utente comune. Eppure, in un mercato dove ogni dettaglio può diventare argomento di discussione, anche pochi decimi di millimetro possono accendere un dibattito acceso. Non resta ora che attendere e scoprire i prossimi risvolti sulla questione spessore.