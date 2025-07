Il Galaxy Z Fold 7 è lo smartphone più sottile al mondo?

Honor ha fatto parlare di sé presentando il suo smartphone pieghevole. Quest’ultimo è stato definito come il più sottile al mondo. Con uno spessore da chiuso di appena 8,8 millimetri. L’annuncio è arrivato poco dopo il lancio del Galaxy Z Fold 7 di Samsung. Smartphone che si era distinto per un design più sottile rispetto alla generazione precedente. Secondo quanto emerso, sembrava che Honor fosse riuscita a superare Samsung nella sfida dello spessore. Ma la questione si è complicata di recente, quando un video condiviso da un famoso leaker ha messo in discussione tale affermazione. Il video pubblicato da Ice Universe su X mostra che il modello di Samsung è in realtà leggermente più sottile rispetto a quello di Honor.

Samsung ottiene il primato di smartphone più sottile con il suo Galaxy Z Fold 7?

Tale scoperta ha sollevato dubbi e curiosità tra gli appassionati di tecnologia. Spingendo ad indagare più a fondo sulle misurazioni e sui criteri utilizzati per definire lo spessore dei dispositivi. Secondo i dati riportati, Honor ha presentato uno spessore di 8,8 millimetri. Mentre Samsung parla di 8,9 millimetri. A prima vista sembra quindi che Honor abbia davvero un vantaggio in termini di sottigliezza. Eppure, una nota sul sito ufficiale di Honor rivela che la misura è stata ottenuta in laboratorio e non considera alcuni elementi come lo spessore della fotocamera e quello delle pellicole protettive applicate sul dispositivo.

Dato che il telefono si chiude su sé stesso, anche una pellicola sottilissima aggiunge uno spessore raddoppiato. Elemento che può fare la differenza quando si parla di pochi decimi di millimetro. Il confronto video dimostra quindi che il Galaxy Z Fold 7 di Samsung risulta, nella pratica, più sottile del Magic V5 di Honor. Anche se la differenza è davvero minima e probabilmente impercettibile nell’uso quotidiano. In ogni caso, è evidente che entrambi i modelli rappresentano risultati di alto livello.