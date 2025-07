Wear OS aggiorna la grafica per le chiamate: nuovo look per l’app Telefono

Gli smartwatch con Wear OS stanno ricevendo un aggiornamento grafico per l’app Telefono, che introduce una nuova interfaccia durante le chiamate. Si tratta di un cambiamento apparentemente minore, ma che rientra nella strategia più ampia di Google per uniformare l’estetica del suo ecosistema, portando anche sui dispositivi indossabili i principi del design Material 3 Expressive.

La modifica più evidente riguarda il pulsante di fine chiamata, che abbandona il classico cerchio rosso in favore di una forma allungata simile a una pillola. Questo nuovo layout non solo modernizza l’aspetto generale, ma migliora anche l’ergonomia visiva su schermi piccoli. Anche le icone per silenziare l’audio e per accedere al menu contestuale con i tre puntini sono state riposizionate, ora più centrate, offrendo una sensazione di maggiore equilibrio e ordine.

Coerenza visiva e attenzione ai dettagli

Il restyling dell’interfaccia si allinea a un trend già osservato in altre app Google, come Keep e la versione per smartphone dell’app Telefono, entrambe recentemente aggiornate secondo i dettami del nuovo linguaggio visivo. Con Material 3 Expressive, l’azienda sta cercando un punto d’incontro tra pulizia grafica e personalizzazione, introducendo più colore e dinamismo pur mantenendo leggibilità e semplicità d’uso.

Le prime segnalazioni sul nuovo look sono arrivate da utenti su Reddit, che hanno condiviso screenshot direttamente dai propri polsi. Questo suggerisce che il rollout sia già iniziato e possa espandersi presto a un numero sempre maggiore di dispositivi compatibili.

Verso un Wear OS sempre più curato

Il cambiamento grafico per l’app Telefono su Wear OS è solo l’ultimo tassello di un percorso che mira a rafforzare l’identità visiva della piattaforma, rendendola più riconoscibile e coerente con le versioni per smartphone e tablet. Con l’arrivo di Android 16 e le prossime release del sistema operativo per indossabili, è probabile che questo approccio venga esteso ad altre app e componenti, dando agli smartwatch un look sempre più moderno e armonizzato.