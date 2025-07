Fast Pair su Google TV: ancora troppi problemi

A tre anni dal suo annuncio ufficiale, Fast Pair fatica ancora a trovare spazio su Google TV. La tecnologia, pensata per semplificare l’accoppiamento rapido di cuffie Bluetooth con dispositivi Android e ChromeOS, doveva approdare anche sulla piattaforma per TV e dongle. Tuttavia, la realtà è ben diversa da quella sperata. Solo pochissimi dispositivi sono oggi compatibili con Fast Pair. Nomi come Chromecast con Google TV, anche nella versione HD, Google TV Streamer e il più economico Walmart Onn 4K Plus sono gli unici ad aver ricevuto il supporto. E questo, considerando il tempo trascorso dall’annuncio, lascia l’amaro in bocca a molti utenti.

Fast Pair su Google TV, diffusione lenta e poche certezze sul futuro della funzione

Fast Pair non serve solo a rendere più semplice la connessione iniziale. La tecnologia consente anche di passare rapidamente tra dispositivi connessi, un vantaggio concreto per chi usa più sorgenti durante la giornata. Eppure, il rilascio su Google TV procede a rilento. Secondo quanto emerso da un recente approfondimento pubblicato da Android Authority, la colpa di questa diffusione limitata ricade almeno in parte sui produttori. Spetta infatti a loro attivare il supporto Fast Pair sui propri dispositivi, scelta che richiede collaborazione e implementazione tecnica.

Google conferma di essere al lavoro con i suoi partner per ampliare la compatibilità del sistema. Tuttavia, non fornisce alcuna tempistica concreta. Il supporto, assicurano da Mountain View, arriverà a più dispositivi in futuro, ma nessuno sa con precisione quando. È un peccato, perché Fast Pair potrebbe migliorare in modo significativo l’esperienza d’uso quotidiana di chi utilizza Google TV. L’impressione è che l’adozione della funzione non sia una priorità per molti produttori. Così, invece di diffondersi come previsto, resta confinata a pochi modelli, lasciando fuori un’ampia fetta di utenti. In un mercato sempre più competitivo, questa lentezza potrebbe rappresentare un’occasione mancata per consolidare un ecosistema davvero integrato.