NIU KQi 200F: un monopattino di qualità, ma con piccoli difetti – Recensione

Al giorno d’oggi sulle nostre strade è possibile trovare un numero molto elevato di monopattini, osservandoli da vicino è facile scontrarsi con un modello di casa NIU, vero e proprio colosso del settore, capace di mettere sul mercato dispositivi di assoluta qualità ed usabilità quotidiana. Dopo aver testato in modo accurato il top di gamma dell’azienda, il KQi3 Pro, è arrivato il momento di torchiare una variante più economica, che possiamo considerare la giusta via di mezzo tra gli entry-level ed il modello precedente. Scopriamo e conosciamo assieme da vicino il NIU KQi 200F.

Confezione e contenuto della scatola

Acquistare un monopattino elettrico, con annessa spedizione a domicilio, in genere fa temere all’utente di scontrarsi con problemi durante il trasporto. Fortunatamente non è questo il caso, la confezione del prodotto recensito è di ottima qualità, con elevata protezione di tutte le componenti (grazie alla presenza di blocchi di polistirolo sagomati). All’interno si trova tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, come la manualistica (utilissima per comprenderne l’utilizzo), passando poi per l’adattatore per il gonfiaggio degli pneumatici tubeless e il caricabatterie per la ricarica del monopattino.

Il monopattino non è smontato, è semplicemente ripiegato, bastano poche mosse per iniziare ad utilizzarlo, senza dover ricorrere all’utilizzo di cacciaviti o similari. Un unboxing assolutamente user-friendly e alla portata anche degli utenti meno esperti o pratici con l’utensileria di vario genere.

Design e Estetica

Per molti utenti il design dei monopattini è molto simile, in effetti è difficile trovare un modello rivoluzionario o completamente differente dagli altri, anche se il NIU KQi 200F si contraddistingue per linee moderne e pulite, ma che allo stesso tempo nascondono un’anima aggressiva che non può passare inosservata. Sebbene il prezzo sia legato alla fascia media del settore, sin dalle prime battute e approcci, il monopattino si trova allo stesso livello dei modelli premium. La qualità costruttiva è eccellente, non si notano scricchiolii di alcun tipo, è un prodotto robusto e affidabile, assemblato con grande precisione.

Spostando l’attenzione nella parte posteriore possiamo troviamo il gruppo ottico posizionato direttamente nel parafango, una soluzione che viene impreziosita dalla sua conformazione, ideale sia per usi notturni (grazie alla presenza del led interno) che diurni, essendo anche catarifrangente. Segnaliamo poi l’alloggiamento per la targa, la normativa europea la prevede e presto dovrebbe venire ufficialmente introdotta, ma soprattutto le due frecce direzionali. Queste sono controllabili direttamente dagli appositi pulsanti presenti sul manubrio, e sorprendono per la loro potenza, tra le più elevate dell’intera categoria.

Consapevoli del fatto che un monopattino, nonostante sia dotato di tutte le misure di sicurezza, potrebbe passare inosservato, i produttori hanno pensato di aggiungere catarifrangenti laterali, in modo da balzare subito all’occhio, se illuminati. Spostandoci sull’anteriore spicca il faro principale, è una luce LED circolare “Halo”, soluzione bellissima sia nel design che nelle performance, proprio perché riesce ad illuminare alla perfezione l’ambiente. Oltretutto offre uno spirito molto aggressivo, in combinazione con il piccolo cupolino posto esattamente al centro del manubrio.

Come avete potuto capire dalle nostre parole, il design ha pienamente soddisfatto le aspettative, ma quali sono le sue dimensioni? ebbene il NIU KQi 200F non è propriamente leggerissimo, difatti raggiunge all’incirca 20kg di peso, con un ingombro di 115 x 17,4 x 54,6 centimetri. E’ difficile pensare di trasportarlo a mano per lunghi tratti, anche se va detto che l’azienda ha fatto di tutto per renderlo il più trasportabile possibile, ad esempio le maniglie del manubrio possono essere a loro volta ripiegate su loro stesse. Da non trascurare, infine, la certificazione IP54, utile per garantire la protezione contro schizzi d’acqua e polvere.

Specifiche e Prestazioni

All’interno di NIU KQi 200F si può trovare un motore brushless da 350W, sito precisamente nella ruota posteriore, con potenza di picco di 700W, e capacità di sopportare anche pendenze del 20% senza particolari difficoltà. Potenza che viene affiancata comunque da una batteria più che valida da 365Wh, pronta a garantire una autonomia che si aggira attorno ai 45/50km (questi numeri sono al solito da prendere con le dovute precauzioni, perché dipendono da molti fattori).

Le ruote, come vi dicevamo da 10 pollici, sono tubeless, una scelta che riteniamo essere vincente, in primis perché riescono a meglio assorbire tutte le asperità (e le buche) delle nostre strade, ma anche implementano la sicurezza in caso di foratura (si sgonfiano molto più lentamente). La guidabilità è ottima, grazie alla presenza di una doppia sospensione tubolare anteriore con diametro di 32 mm, affiancata da un sistema frenante che si affida anteriormente al classico freno a tamburo, mentre posteriormente alla frenata rigenerativa del motore (che viene utilizzata anche per ricaricare la batteria).

Il monopattino può portare al massimo 120kg di peso, e tutte le informazioni di stato principali vengono visualizzate direttamente sul grande display centrale LCD, al quale si accede mediante la pressione dell’unico pulsante fisico. A dispetto di quello che si potrebbe pensare, lo schermo si vede perfettamente sotto la luce solare diretta, e con la pressione del suddetto pulsante è possibile anche scegliere la modalità di guida, tra le tre disponibili: E-Save (velocità massima a 15 km/h con frenata rigenerativa massima), Sport (velocità massima a 20km/h), Pedestrian (velocità a 5 km/h) o Dinamica (Personalizzata).

Applicazione

Come tutti i modelli dell’azienda, anche il NIU KQi 200F può essere facilmente “controllato” tramite l’applicazione mobile ufficiale, un vero e proprio centro di controllo digitale. L’interfaccia è semplice, perfettamente comprensibile e adatta a tutti gli utenti, anche i meno esperti. L’associazione con il veicolo avviene via bluetooth, e dopo aver effettuato il pairing è possibile accedere ad una serie di informazioni: batteria residua, autonomia, posizione attuale, ma soprattutto bloccare il motore in caso di movimenti non autorizzati. Come vi abbiamo anticipato poco sopra, sempre dall’app è possibile personalizzare al massimo la guida, tra cui la regolazione della frenata generativa (impostandola su 4 livelli), limitare il massimo livello di carica e altro ancora.

Conclusioni e Prezzo

NIU KQi 200F è sicuramente un ottimo monopattino che ha tutte le carte in regola per dire la sua in un mercato sempre più ricco di prodotti dello stesso tipo, può essere acquistato dagli utenti che necessitano di un mezzo versatile, non propriamente facile da trasportare (in quanto non leggerissimo), ma comunque adatto all’utilizzo sulle nostre strade, grazie ad alcune accortezze. I suoi punti di forza sono sicuramente il comfort di marcia, la qualità costruttiva ed il design moderno, al cui fianco si posizionano le prestazioni e l’autonomia. Il lato negativo? la scelta ergonomica sul posizionamento di frecce e manopola per l’acceleratore, sono davvero scomode.

Il prodotto recensito può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale, per maggiori informazioni collegatevi qui.