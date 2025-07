Xiaomi TV A Pro 2026: Game Boost, Google TV e QLED ad un prezzo super

Dopo una lunga attesa finalmente Xiaomi ha deciso di rilasciare anche l’Italia la sua serie di televisori dedicati agli amanti delle alte prestazioni TV A Pro 2026, una serie di televisori pensati per tutti coloro che amano immagini nitide e di altissimo livello con caratteristiche tecniche pensate per accontentare anche gli amanti dei videogiochi, vediamo insieme che cosa offre questa serie di televisori.

Caratteristiche top

la serie di televisori in questione arriverà nei formati da 43”, 50”, 55”, 65” e 75”, Xiaomi TV A Pro 2026 Series offre una risoluzione 4K UHD con tecnologia QLED, Come se non bastasse, abbiamo il pieno supporto per l’HDR 10 + con la possibilità anche grazie alla tecnologia Game Boost di ottenere stagioni di gioco davvero eccellenti, non a caso le versioni da 50 pollici in su, supportano la frequenza di aggiornamento a 120 Hz grazie alla tecnologia LG Dual Line, presente anche la feature modalità Filmmaker consente agli utenti di godersi i film proprio come sono stati pensati dal regista.

Per quanto riguarda invece l’offerta audio, ogni modello è dotato di due altoparlanti da 10W e della tecnologia Xiaomi Sound, con supporto per Dolby Audio, DTS-X e DTS Virtual:X, in modo da avere un audio immersivo e di altissima qualità.

Dietro il pannello, il cuore pulsante dei televisori è rappresentato da un processore Quad-core A55, abbinato a 2GB di RAM e 8GB di memoria interna, garantendo prestazioni fluide per streaming, navigazione e multitasking, non a caso, grazie anche alla presenza dell’ultima versione di Google TV installata al suo interno, la serie di televisioni in questione supporta tranquillamente tutte le applicazioni di streaming multimediale attualmente disponibili come YouTube, Netflix e Prime Video, ovviamente sono anche supportate tutte le tecnologie di streaming da altri dispositivi attualmente disponibili.

Le televisioni in questione sono già disponibili sul mercato e per il listino prezzi ufficiale vi basterà recarvi sul sito ufficiale di Xiaomi.