MG MG2: elettrica in arrivo nel 2027 con prezzo shock

Il nome è ancora provvisorio, MG2, ma il nuovo modello vuol chiaramente conquistare chi cerca un’elettrica accessibile senza rinunciare a nulla. La casa automobilistica del Gruppo SAIC ha confermato che il progetto è in fase avanzata. I primi prototipi sono attesi presto su strada, l’arrivo è infatti previsto per il 2027, con lancio commerciale entro il 2028, ma il ritmo cinese nello sviluppo potrebbe accorciare i tempi. A parlare è David Allison, numero uno di MG UK, che ha rivelato alcuni dettagli durante il Goodwood Festival of Speed. L’auto sarà la entry level della gamma elettrica, posizionandosi sotto l’attuale MG4. Il prezzo di partenza? 22.995 sterline, circa 26.500 euro, un costo destinato a portare una scossa al segmento. La MG, tra caratteristico e prezzo, vuol attaccare modelli come Renault 5, Volkswagen ID.2, Cupra Raval e Skoda Epiq, puntando su rate mensili contenute e un listino che spezzi la monotonia del mercato attuale.

Piattaforma collaudata, autonomia convincente: la nuova MG conquisterà?

Il nuovo modello MG dovrebbe poggiare sulla piattaforma modulare SAIC, già utilizzata per MG4. Nessuna rivoluzione tecnica, ma concretezza e affidabilità. La potenza attesa si aggira intorno ai 150 cavalli, ideale per un’utilitaria elettrica moderna e scattante. L’autonomia potrebbe raggiungere i 400 chilometri con una singola carica. Una soglia che consente viaggi urbani, extraurbani e quotidianità senza limiti. L’assenza di informazioni ufficiali lascia spazio solo a stime, ma il confronto con le concorrenti suggerisce numeri in linea. Allison ha sottolineato che il mercato delle elettriche compatte ha più potenziale del previsto. Una MG2 ben progettata, dal prezzo strategico, potrebbe cambiare la percezione dell’elettrico anche in Paesi restii come l’Italia.

Allison ha anche ribadito che la nuova MG sarà progettata in Europa. Il team britannico sarà comunque coinvolto profondamente nella creazione dato che una citycar elettrica pensata per l’Europa deve capire i bisogni locali. La nuova MG sarà compatta, connessa e moderna , con l’obiettivo di colpire dritto nel segmento più dinamico del mercato. Dove ogni dettaglio conta, dove il prezzo fa la differenza e l’estetica diventa arma commerciale. Il tempo stringe, si deve far presto dato che molti concorrenti arrivano proprio nel 2026. Riuscirà MG a sorprendere tutti, di nuovo?