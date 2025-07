Delta Airlines usa l’AI per tariffe su misura per ogni passeggero

Delta Airlines sta lavorando ad una novità interessante per la gestione tariffaria dei voli. La compagnia aerea ha scelto di affidarsi all’intelligenza artificiale per decidere quanto ogni passeggero è disposto a pagare. Un cambiamento che segna il passaggio da prezzi standard a tariffe più dinamiche e variabili, calcolate in tempo reale.

Questa tecnologia analizza una vasta mole di dati legati al comportamento d’acquisto, alla cronologia delle prenotazioni, alla stagionalità e persino al contesto economico del momento, per definire il prezzo ottimale del biglietto. In pratica, ogni utente potrebbe vedere un prezzo diverso per lo stesso volo, in base a ciò che l’algoritmo ritiene che sia disposto a spendere.

Più ricavi per le compagnie ma meno certezze per i clienti con la nuova tecnologia testata da Delta Airlines per i biglietti aerei

Dal punto di vista commerciale, il vantaggio è evidente: l’AI consente a Delta di massimizzare i ricavi senza aumentare i costi operativi, riducendo le revisioni manuali delle tariffe e adattandosi più rapidamente ai cambiamenti nella domanda. I primi test mostrano margini di guadagno superiori rispetto alle strategie di pricing tradizionali. Ma il rovescio della medaglia non è passato inosservato. In molti sollevano dubbi sulla trasparenza e sull’equità di un sistema in cui il prezzo del volo non dipende più solo dalla tratta o dall’orario, ma anche dal profilo del singolo passeggero.

Una prassi che rischia di sfociare nella discriminazione economica, soprattutto se dovesse spingersi oltre i limiti del lecito. Delta assicura che il sistema non prende in considerazione dati sensibili o personali, e che si basa solo su comportamenti d’acquisto e dati aggregati. Tuttavia, l’uso dell’AI in ambito tariffario solleva interrogativi etici ancora irrisolti. Quello di Delta potrebbe essere solo il primo passo. Con l’intelligenza artificiale sempre più centrale nelle grandi aziende, anche altre compagnie potrebbero adottare sistemi simili. Per i viaggiatori, questo significa che trasparenza e confronto dei prezzi diventeranno strumenti ancora più importanti. La vera sfida, ora, sarà trovare un equilibrio tra efficienza tecnologica e tutela del consumatore. E capire se, in futuro, potremo davvero sapere quanto vale il nostro biglietto — o solo quanto l’AI pensa che possiamo permettercelo.