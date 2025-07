Roblox: chat senza filtri con ID e selfie obbligatori

Roblox ha introdotto una misura drastica per regolare l’accesso alle chat non moderate. A partire da adesso, per accedere alle conversazioni senza filtri bisogna verificare la propria età tramite video selfie o documento d’identità. Questa procedura è richiesta per utilizzare la nuova modalità chiamata Trusted Connections, riservata agli utenti con almeno 13 anni.

Gli utenti tra i 13 e i 17 anni riceveranno una richiesta via app per un selfie video. L’AI del sistema stimerà l’età; se l’esito è incerto, potranno inviare un documento ufficiale oppure ottenere un’autorizzazione attraverso un genitore. Solo in questo modo si ottiene lo stato di utente verificato e si accede alla chat.

Roblox adotta nuove regole, chat senza filtri solo tra contatti affidabili

Una volta verificati, gli adolescenti possono aggiungere altri utenti come Trusted Connections, una lista separata dalla tradizionale rubrica “Connections”. In questo modo le chat, anche quelle vocali (anche di gruppo) sono consentite, ma solo tra utenti verificati. Inoltre, per aggiungere adulti, è necessario dimostrare l’averli incontrati nella vita reale – attraverso un codice QR da scannerizzare oppure importando la lista contatti. Tutte le conversazioni – anche quelle tra utenti verificati – saranno costantemente monitorate per intercettare comportamenti predatori o contenuti dannosi. Questo sistema mira ad offrire maggiore libertà di comunicazione agli utenti verificati, senza rinunciare alla sicurezza.

Vantaggi e criticità della nuova policy

L’obiettivo dichiarato è incentivare l’uso di chat più espressive all’interno della piattaforma e ridurre il rischio che gli adolescenti migrino verso altri app non controllate. Il sistema include anche funzioni per la gestione del tempo di utilizzo, lo stato online visibile o meno, la modalità “non disturbare” e dashboard per i genitori (su consenso). La nuova tecnologia, invece, dato l’obbligo di fornire dati biometrici, seppure temporanei, mette in luce questioni legate alla privacy. Anche se le informazioni vengono cancellate automaticamente dopo 30 giorni, resta il timore per eventuali abusi o fughe dei dati.

Inoltre, alcuni esperti indicano che chiedere ai minori di gestire le proprie connessioni fidate senza un coinvolgimento attivo dei genitori può rappresentare un rischio. Anche il meccanismo di verifica tramite codici QR o importazione contatti potrebbe non essere completamente a prova di frode. Nonostante le riserve, Roblox spera che il sistema Trusted Connections diventi un modello per l’intrattenimento online sicuro, equilibrando maggiore libertà di espressione per gli account verificati e tutela attiva contro i pericoli digitali.