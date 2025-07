Google

Google continua a investire sullo sviluppo di AI Overview, la funzione che integra riassunti generati da intelligenza artificiale direttamente nei risultati di ricerca. L’obiettivo è spingere sempre più utenti a sostituire la navigazione tradizionale con un’interazione immediata, sintetica e personalizzata, rendendo l’uso dell’intelligenza artificiale parte integrante della consultazione online.

Comandi interattivi per arricchire l’esperienza

Le AI Overview sono state introdotte con l’intento di semplificare l’accesso alle informazioni, ma ora Google sta sperimentando nuovi comandi contestuali che ne migliorano la fruibilità. Selezionando un frammento di testo all’interno di un overview, l’utente può accedere a tre nuovi pulsanti: “Spiega”, “Immagini correlate” e “Copia testo”. La funzione “Spiega” consente di ottenere un approfondimento mirato, mentre “Immagini correlate” apre una ricerca visiva a partire dal contenuto evidenziato.

Questi comandi sono pensati per offrire scorciatoie rapide e pertinenti, migliorando il controllo che l’utente ha sulla propria ricerca. A differenza delle query classiche, ogni comando restituisce contenuti ottimizzati per il contesto in cui sono attivati, con particolare attenzione alla verificabilità delle fonti. In questo modo, anche i riassunti secondari diventano strumenti di esplorazione e non solo semplici semplificazioni testuali.

Tra le novità in fase di test, il pulsante “Spiega” fornisce un mini-riassunto specifico per il testo selezionato, spesso ancora più sintetico ma arricchito da riferimenti affidabili. La funzione “Immagini correlate” invece rappresenta un passo verso l’integrazione visiva, uno dei punti ancora marginali nei riassunti AI. Infine, “Copia testo” ricalca una funzione standard già presente nel browser, ma la sua integrazione diretta nell’interfaccia semplifica il flusso di utilizzo per chi lavora su testi o contenuti da rielaborare.

L’obiettivo di Google è chiaro: trasformare l’interazione con l’AI Overview in una routine quotidiana, riducendo al minimo la necessità di passare da una pagina all’altra. I nuovi strumenti servono a rafforzare l’abitudine, rendendo più semplice, veloce e interattivo l’accesso alle informazioni. Secondo quanto emerso, il progetto potrebbe estendersi presto anche al feed Discover, dove i contenuti verrebbero accompagnati da riassunti AI già pronti, senza dover aprire le pagine esterne.

Al momento, le nuove funzionalità sono in test limitato e non risultano attive per tutti gli utenti. Non è ancora chiaro se questi pulsanti entreranno stabilmente nell’ecosistema di AI Overview o se subiranno modifiche prima di una distribuzione su larga scala. Tuttavia, la direzione sembra confermare la volontà di Google di spostare il baricentro dell’esperienza utente dai risultati classici a quelli guidati dall’intelligenza artificiale.