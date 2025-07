La scheda “Alba e tramonto” è su Google Discover in Italia

Dopo un lungo silenzio, Google ha iniziato a distribuire anche in Italia la scheda “Alba e tramonto” all’interno di Google Discover. La funzione, avvistata per la prima volta nel 2024, si aggiunge alle informazioni personalizzate nella sezione “Spazio personale”, quella visibile nella parte superiore del feed. A seconda dell’ora, la scheda mostra quando avverrà il prossimo sorgere o calare del sole, basandosi sulla posizione attuale dell’utente. Il rollout è cominciato nelle ultime ore e non riguarda ancora tutti i dispositivi. Sembra infatti che Google stia attivando la nuova funzione lato server, procedendo a scaglioni.

Per Discover è una novità utile, ma ancora limitata a pochi

Il collegamento è interattivo: toccando la scheda si apre una pagina con maggiori dettagli sull’evento solare del momento. Come le schede dedicate a meteo, finanza e sport, anche “Alba e tramonto” è accessibile tramite l’app Google o attraverso Discover, la pagina a sinistra della schermata home nei launcher compatibili. Il rilascio avviene attraverso la versione beta 16.27.68 dell’app Google per Android e la versione 377.0 su iPhone. Alcuni utenti l’hanno già visualizzata su Pixel 7 Pro e dispositivi recenti, ma non è ancora disponibile universalmente.

Nonostante la semplicità della funzione, la scheda risulta utile per chi ama pianificare attività all’aperto o semplicemente per chi apprezza sapere quando godersi un bel tramonto. Tuttavia, la sua diffusione è al momento molto ristretta. Google ha incluso questa novità nel suo programma beta, riservato a chi vuole provare in anteprima le funzioni in arrivo. Gli utenti interessati possono aggiornare l’app dal Google Play Store o iscriversi alla versione beta tramite la pagina ufficiale.

La scheda si integra perfettamente nel carosello superiore di Discover, affiancando contenuti già noti e permettendo una consultazione rapida. Per ora non sono previsti annunci ufficiali sul lancio mondiale. Tuttavia, l’arrivo in Italia è un segnale chiaro che l’espansione è in corso. Se Google deciderà di completare il rollout, “Alba e tramonto” potrebbe diventare presto una presenza fissa nel feed quotidiano di milioni di utenti.