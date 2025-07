Samsung: è questo l’aspetto dei nuovi Galaxy Buds 3 FE?

Samsung ha introdotto la linea FE per proporre versioni più accessibili dei suoi dispositivi di fascia alta. Tale approccio ha avuto un successo tale da convincere il colosso sudcoreano ad estenderlo ben oltre gli smartphone. A tal proposito, la serie FE è arrivata a comprendere anche tablet, smartwatch e auricolari. Ampliando così l’offerta di prodotti dedicati a chi cerca equilibrio tra qualità e prezzo. Tra le prossime novità previste entro la fine dell’anno, spiccano due dispositivi. Il Galaxy S25 FE e le nuove Galaxy Buds 3 FE. Quest’ultime sono già al centro dell’attenzione grazie a un render diffuso in anteprima dall’affidabile insider Evan Blass. Secondo quanto evidenziato, gli auricolari si presentano con un look completamente rinnovato rispetto ai precedenti modelli della stessa linea. La caratteristica forma a fagiolo, che aveva contraddistinto le vecchie Galaxy Buds, è stata abbandonata. Ciò in favore di un’estetica con stelo, più moderna e funzionale.

Emersa un’immagine dei nuovi Galaxy Buds 3 FE di Samsung

La scelta di tale nuovo formato porta con sé una serie di vantaggi. Lo stelo, oltre a migliorare l’ergonomia, sembra destinato a ospitare superfici sensibili al tocco. Utili per controllare facilmente la riproduzione musicale, gestire il volume, attivare o disattivare la cancellazione del rumore (ANC). Oltre che passare alla modalità ambientale.

Un altro aspetto rilevante riguarda il tipo di indossabilità. I Galaxy Buds 3 FE presentano una configurazione in-ear con gommini in silicone. Configurazione che migliora sensibilmente l’isolamento acustico e rende l’esperienza d’ascolto più immersiva. Inoltre, è utile sottolineare anche la possibile presenza di funzioni supportate dall’intelligenza artificiale. Quest’ultima, infatti, è ormai un elemento fondamentale in molti dispositivi dell’ecosistema Galaxy.

Anche se si tratta di una versione economica, il design li avvicina più ai Galaxy Buds 3 Pro che al modello base. Ciò conferma dell’intento di Samsung di offrire un prodotto curato sotto ogni aspetto, anche a chi non vuole spendere cifre elevate. I Galaxy Buds 3 FE promettono così di rappresentare una soluzione ideale per chi cerca prestazioni solide, comfort e uno stile in linea con i modelli di fascia più alta.