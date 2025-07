Samsung Galaxy F36 5G è ufficiale, specifiche e prezzi

Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo smartphone appartenente alla gamma dei Galaxy F. Ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy F36 5G, un device di fascia media dotato di un design curato con colorazioni vivaci e una buona scheda tecnica. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Samsung presenta ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy F36 5G

In queste ultime ore il colosso sudcoreano Samsung ha presentato in veste ufficiale sul mercato indiano un nuovo smartphone. Come già accennato in apertura, si tratta del nuovo Samsung Galaxy F36 5G. Quest’ultimo dispone sul fronte di un Infinity-U Display con tecnologia AMOLED. La diagonale è pari 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. A proteggere il tutto è presente un vetro protettivo Gorilla Glass Victus+.

Le dimensioni sono pari a 164.4 x 77.9 x 7.7 mm, mentre il peso complessivo è pari a 197 grammi. Per quanto riguarda le prestazioni, a bordo è presente uno dei soc dell’azienda. Si tratta del soc Exynos 1380 con processo produttivo a 5 nm. In accoppiata, sono presenti tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM e fino a 128 GB di storage interno. Il sistema operativo è invece Android 15 con l’interfaccia utente personalizzata dall’azienda, ovvero la OneUI 7.0.

Il comparto fotografico è invece affidato a tre fotocamere. Troviamo un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Quest’ultimo è accompagnato da un sensore grandangolare da 8 MP e da un sensore macro da 2 MP. Sul fronte è poi presente una fotocamera per i selfie da 13 MP. La batteria ha poi una capienza pari a 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 25W.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di fascia media Samsung Galaxy F36 5G sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano nelle colorazioni Coral Red, Luxe Violet e Onyx Black ad un prezzo iniziale di circa 174 euro al cambio attuale.