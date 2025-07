Google Drive

Google continua a espandere l’integrazione dell’intelligenza artificiale nell’ecosistema Drive, portando su Android una funzione che potrebbe semplificare notevolmente la consultazione dei documenti: i riassunti automatici dei PDF, generati in tempo reale grazie a Gemini.

I riassunti automatici arrivano anche su Android

Dopo essere stati introdotti sulla versione web di Google Drive, i riassunti automatici approdano anche sull’app Android. Secondo quanto scoperto da Android Authority attraverso l’analisi dell’APK della versione 2.25.280, Google starebbe sperimentando una funzione che permette di generare sintesi automatiche dei PDF direttamente all’apertura del file. Non sarà più necessario attivare manualmente l’opzione “Sintetizza questo file” come accade attualmente: il riassunto verrà visualizzato subito, nella parte superiore della schermata.

Oltre al riassunto iniziale, la funzione include un pulsante “Chiedi a Gemini”, che apre un pannello interattivo. Da lì, l’utente potrà porre domande aggiuntive sul contenuto del documento, ottenere chiarimenti o approfondimenti e avviare una vera e propria conversazione con l’assistente AI. Si tratta di un’evoluzione rispetto alla semplice lettura passiva: ora Google Drive può rispondere alle domande sul file e guidare l’utente attraverso i contenuti.

Attualmente, la funzione è ancora in una fase sperimentale. Il riassunto mostrato è un placeholder e non rappresenta il risultato effettivo dell’elaborazione AI. Google sta affinando la tecnologia prima di distribuirla su larga scala. Come accade spesso con le nuove funzioni di intelligenza artificiale sviluppate da Google, è probabile che il rilascio avvenga in più fasi, partendo da un test per un gruppo ristretto di utenti prima dell’integrazione nella versione stabile dell’app.

Una caratteristica aggiuntiva è la possibilità per l’utente di valutare la qualità del riassunto, con un sistema a due pulsanti: “mi piace” e “non mi piace”. Questa opzione permetterà a Google di raccogliere feedback diretto sulla precisione e sull’utilità delle sintesi, migliorando progressivamente le risposte di Gemini grazie al machine learning supervisionato.

Gemini diventa sempre più centrale in Google Drive

L’integrazione dei riassunti automatici fa parte di una strategia più ampia con cui Google sta trasformando Drive da semplice strumento di archiviazione cloud a assistente intelligente. Gemini è il cuore di questo cambiamento, già protagonista su Gmail, Docs, Meet e Calendar. La sua presenza su Drive consente agli utenti di gestire, comprendere e organizzare documenti complessi in meno tempo.