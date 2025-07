Realme GT 7T costa POCHISSIMO su Amazon: lo sconto è ASSURDO

La promozione che gli utenti devono cogliere subito al volo riguarda il Realme GT 7T, uno smartphone lanciato sul mercato circa qualche mese fa, ma che ancora oggi riesce a far parlare di sé proprio per un rapporto qualità/prezzo inatteso e più unico che raro. Lo sconto che Amazon ha pensato di mettere a disposizione di tutti i consumatori è davvero interessante, per questo motivo non dovete farvelo scappare.

Il tratto distintivo di questo smartphone è chiaramente il display di altissima qualità, un AMOLED a dir poco eccellente con diagonale da 6,8 pollici, rapporto schermo/corpo del 91,4%, passando per una risoluzione di 1280 x 2800 pixel, 453 ppi di densità, ma anche tecnologia AMOLED e refresh rate a 120Hz. Come potete voi stessi notare dalle specifiche, trattasi di uno dei migliori pannelli in circolazione per la fascia di prezzo di riferimento, e capace di garantire prestazioni di livello nettamente superiore.

Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard a cui siamo abituati nel periodo, raggiungendo per la precisione 162,4 x 76 x 8,3 millimetri di spessore, ed un peso che si aggira sui 202 grammi. Tutto ciò non va ad inficiare le prestazioni generali, essendo comunque presente un processore di alta qualità come il MediaTek Dimensity 8400 Max (con processo produttivo a 4 nanometri), octa-core con una frequenza di clock a 3,25GHz, ed anche GPU Mali G720 MC7.

Realme GT 7T, che sconto assurdo su Amazon

Spendere poco per l’acquisto di Realme GT 7T è davvero possibile, proprio perchè al giorno d’oggi su Amazon basteranno 449 euro per il suo acquisto definitivo, con garanzia di 24 mesi ed anche spedizione gratuita diretta al vostro domicilio. L’ordine può essere completato subito a questo link, ricordandovi comunque che tutta la spedizione viene gestita direttamente da Amazon.