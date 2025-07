Realme C71: smartphone resistente e dalla autonomia eccellente – Recensione

Nel panorama degli smartphone di fascia bassa, ultimamente si è aggiunto un nuovo pretendente alla corona del miglior entry-level 2025. Il suo nome è Realme C71, trattasi di una variante super economica, ma capace ugualmente di garantire un rapporto qualità/prezzo più che valido e conveniente per l’utente finale, prodotto essenziale, dotato di specifiche tecniche di buon livello. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Lo smartphone è realizzato prevalentemente in plastica, ma con una forte attenzione al design, l’occhio viene subito catturato dal “Light Feather Design”, una texture molto particolare (che si dice essere ispirata all’eleganza delle piume), capace di creare interessanti giochi di luce quando viene illuminata la scocca posteriore. Questa caratteristica, combinata con la “Pulse Light”, ovvero un anello LED (che può essere personalizzato) posto attorno al sensore fotografico, sono i suoi tratti distintivi, elementi che gli permettono di distinguersi dalla massa di entry level oggi presenti sul mercato.

Le sue dimensioni sono in linea con gli standard a cui siamo abituati, difatti raggiunge un peso di 196 grammi, e precisamente 165,80 x 75,90 x 7,79 millimetri di spessore. Stupisce l’ottima sottigliezza di uno smartphone che si può tranquillamente trasportare nella tasca dei pantaloni senza appesantire più di tanto, oltre che è relativamente facile da utilizzare con una sola mano. Ergonomia eccellente, non scivola nell’utilizzo con le mani bagnate, il peso è ben bilanciato.

Sul frame possiamo trovare la solita disposizione: lato sinistro per il carrellino delle SIM (con tre slot, due per le SIM ed uno per l’espansione di memoria con microSD), lato destro per tasti di accensione/spegnimento e controllo del volume, mentre inferiormente porta USB-C (senza uscita video), speaker e jack audio da 3,5mm per il collegamento della cuffie. Uno smartphone resistente grazie al superamento degli standard militari MIL-STD-810H (e certificazione IP64), che lo rendono utilizzabile senza problemi in ogni ambiente e condizione, oltre che in grado di sopportare cadute anche da 1,5 metri.

Hardware e Specifiche

Il display è un componente da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1604 x 720 pixel (precisamente HD+), il suo punto di forza è chiaramente rappresentato dalla frequenza di aggiornamento (o refresh rate) elevato, capace di raggiungere un massimo di 120Hz. Il dettaglio e la nitidezza sono discreti, in linea con la fascia di prezzo, le cornici sono abbastanza marcate, essendo il rapporto schermo/corpo dell’89,97%. La luminosità di picco, pari a 725 nit, è più che sufficiente per riuscire a garantire l’utilizzo sotto la luce solare diretta, mentre i colori sono abbastanza rispettati, dato il supporto all’83% della gamma cromatica NTSC.

Sotto il cofano trova posto il processore Unisoc T7250, un octa-core con una frequenza di clock a 1,8GHz, processo produttivo a 12 nanometri, e GPU Mali G57 MP1. La configurazione da noi testata offre inoltre 8GB di RAM (espandibili virtualmente fino ad un massimo di 24GB (sono 16GB quelli virtuali), affiancati da 256GB di ROM (o memoria interna), espandibili quest’ultimi tramite la microSD. L’usabilità quotidiana è molto buona, è forse leggermente lento nel caricamento ed apertura delle app, ma è perfettamente allineato con gli standard della fascia di prezzo. E’ chiaro che non è uno smartphone pensato e studiato per il gaming, o per attività particolarmente intense.

Realme C71 non è uno smartphone 5G, infatti supporta al massimo il 4G LTE, ma è dual-SIM. La connettività è rappresentata dal bluetooth 5.2, WiFi ac dual-band e chip GPS. L’audio è mono, viene sfruttata solamente lo speaker fisico posto nella parte inferiore, con un buon volume massimo, impreziosito dalla presenza della tecnologia “400% ultra volume”, peccato però che perda leggermente di dettaglio e di nitidezza generale il sound.

Fotocamera, sistema operativo e batteria

Il dispositivo recensito integra solo un unico sensore fotografico nella parte posteriore, precisamente da 50 megapixel, con lunghezza focale equivalente da 27mm, angolo di visione di 75,5° ed apertura F1.8. I video vengono girati al massimo a 1080p e 30fps, mentre la risoluzione degli scatti si aggira attorno ai 8192 x 6144 pixel. Spostando l’attenzione nella parte anteriore, invece, è presente una fotocamera secondaria da 5 megapixel, con angolo di ripresa di 78 gradi, apertura F2.2 e dimensione del sensore di 1/5″. La qualità degli scatti è sufficiente, è chiaro che non ci saremmo aspettati diversamente nella fascia di prezzo di riferimento. Le immagini sono discrete con tanta luce a disposizione, a patto che non si voglia utilizzare lo zoom digitale, con conseguente grande perdita di dettagli e nitidezza. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, con il buio, grazie al processore interno, si riescono ad ottenere immagini più apprezzabili, anche senza raggiungere risultati eccelsi.

Il sistema operativo è Android 15, con personalizzazione grafica Realme UI, e tutti gli aspetti positivi e negativi e positivi che l’interfaccia si porta appresso. Ciò che stupisce è la presenza dell’intelligenza artificiale, una serie di utility, sapientemente racchiuse dentro Next AI, che permettono di migliorare le chiamate (AI Noise Reduction 2.0), migliorare la qualità del volto nei ritratti (AI Clear Face), ritagliare e salvare determinate aree delle immagini (AI Image Getting), oppure rimuovere persone o oggetti dagli scatti con AI Eraser. Tutte utility interessanti che comunque garantiscono una resa più che discreta.

Il punto di forza dello smartphone è chiaramente la batteria, componente da 6000mAh che offre una buonissima ricarica rapida da 45W, supportando inoltre la ricarica inversa cablata da 6W. Autonomia al top per il Realme C71, un device che può essere tranquillamente utilizzato anche per due giorni consecutivi, prima di dover ricorrere alla presa a muro.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione Realme C71 è un prodotto che consigliamo caldamente a tutti gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone economico, infatti è in vendita ad un prezzo di 149,99 euro su Amazon, che offra discrete prestazioni generali, e che sia allo stesso tempo in grado di strizzare l’occhio all’IA, mantenendo un fortissimo focus sulla autonomia della batteria.

Dall’altro lato della medaglia troviamo comunque prestazioni che vi richiedono rinunce e compromessi, con l’aggiunta di un comparto fotografico sicuramente non brillante.