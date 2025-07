GTA VI, i 60 FPS potrebbero arrivare solo su PlayStation 5 Pro

GTA VI si preannuncia un titolo senza precedenti per Rockstar Games. La software house sta lavorando per garantire agli utenti un’esperienza di gioco altamente immersiva, come dimostra il recente rinvio a maggio 2026.

Tale slittamento si è reso necessario per avere il tempo necessario ad ottimizzare al meglio il titolo. Tuttavia, a causa dell’enorme mole di contenuti e dell’elevato dettaglio grafico richiesto possiamo aspettarci prestazioni differenti a seconda della piattaforma utilizzata.

Si stanno diffondendo indiscrezioni secondo cui GTA VI potrebbe girare a 60 FPS stabili esclusivamente su PlayStation 5 Pro. A lanciare questa notizia ci ha pensato Detective Seeds con un post su X.

GTA6 has been, and continues to hit 60fps while being optimized for the PS5 Pro on multiple graphical settings. PS engineers are assisting with the optimization due to the new tech being implemented and rolled out with a current target date of May 2026. They are also assisting… https://t.co/IKDPfFZc5S

— Detective Seeds (@DetectiveSeeds) July 19, 2025