Recensione Redmi Note 14 5G: ottima la fotocamera da 108 megapixel

Redmi Note 14 5G è il nuovo smartphone entry level, in vendita ad un prezzo di listino di poco superiore ai 200 euro (dipendentemente dalla versione), che mette nelle mani del consumatore ottime specifiche tecniche, controbilanciate con un comparto fotografico di alto livello, come ad esempio la fotocamera da 108 megapixel, senza dimenticarsi di un design moderno e all’avanguardia. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Da un punto di vista puramente estetico il device non si discosta in modo particolare dalla versione precedente, la colorazione in prova è la Midnight Black (sono tre differenti in totale), elegante, con una back cover in plastica e finitura opaca che non trattiene per nulla le impronte, piacevole al tatto e alla vista. Lo smartphone non spicca in originalità, il modulo delle fotocamere è sufficientemente grande, di forma quadrata, con i sensori non troppo in rilievo rispetto alla scocca.

Le sue dimensioni sono in linea con le aspettative, raggiungono 162,4 x 75,7 x 7,99 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 190 grammi. E’ un dispositivo completamente piatto, gli angoli sono leggermente smussati, mentre il frame non presenta curvature di alcun tipo. Sul lato destro troviamo tutta la solita pulsantistica, superiormente il jack da 3,5mm per le cuffie, mentre inferiormente il carrellino delle SIM, la porta USB-C e l’altoparlante fisico.

Hardware e Specifiche

Il display di Redmi Note 14 5G è un AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, presenta risoluzione di 2400 x 1080 pixel, con frequenza di aggiornamento a 120Hz, di campionamento del tocco di 240 Hz, il tutto con 394 ppi, luminosità massima di 2100 nit (più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta), supporto HDR10+, Dolby Vision e protezione Gorilla Glass 5. Nel complesso un pannello che possiamo definire nella media della fascia di prezzo, sia in termini di dettaglio che di nitidezza generale

.

Il processore è il MediaTek Dimensity 7025 Ultra, octa-core con processo produttivo a 6 nanometri e frequenza di clock fino a 2,5GHz, con due configurazioni acquistabili: 6GB/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna, rispettivamente LPDDR4X e UFS2.2. Le sue prestazioni sono buone, non sono stati notati rallentamenti di alcun tipo, è possibile svolgere ogni tipo di attività basilare, senza chiaramente voler esagerare con il gaming.

Lo sblocco avviene tramite riconoscimento del viso 2D e sensore per le impronte digitali sotto il display, metodi senza difetti da segnalare che permettono rapidamente di accedere al sistema. Il carrellino delle SIM ospita due slot, nei quali posizionare o entrambe le SIM, oppure SIM + espansione di memoria tramite microSD. La connettività wireless è invece rappresentata da bluetooth 5.3, WiFi 802.11 ac dual-bande e chip GPS. L’audio è stereo, con supporto Dolby Atmos, dalla resa leggermente inferiore alla concorrenza, soprattutto per nitidezza.

Fotocamera, sistema operativo e batteria

Il comparto fotografico rappresenta sicuramente il fiore all’occhiello di Redmi Note 14 5G, nella parte posteriore possiamo trovare ben 3 sensori: un principale da 108 megapixel, con stabilizzatore ottico integrato e apertura F1.7, passando per ultra-grandangolare da 8 megapixel con apertura F2.2, ed anche una macro da 2 megapixel con apertura F2.4.

Le immagini sono davvero di ottima qualità in ogni condizione di luminosità, con colori non troppo saturi, dettagli veramente precisi ed una nitidezza di livello nettamente superiore alla media, ancora meglio se si dovesse pensare e cercare di scattare sfruttando solamente il sensore da 108 megapixel. I video sono sufficientemente stabili, adatti anche per chi non ha la mano troppo ferma, peccato solamente si fermino al FullHD a 30fps. Anteriormente è presente un sensore da 20 megapixel, davvero eccellente nel caso in cui si vogliano scattare istantanee e selfie di alta qualità, sempre in ogni condizione di luce, senza troppe rinunce o vincoli particolari.

Il sistema operativo è Android 14, con personalizzazione grafica HyperOS, il solito ottimo (e fluido) classico OS che troviamo sui dispositivi Xiaomi/Redmi, con tantissima possibilità di modellare l’aspetto estetico seguendo le proprie necessità, ricco di funzioni, ed ovviamente dei servizi Google. L’unica cosa su cui è necessario prestare attenzione è la presenza di un elevato numero di app/giochi preinstallati, abbastanza fastidioso, ma comunque facilmente removibili.

La batteria è un componente da 5110mAh, con supporto alla ricarica rapida a 45W, che gli permette caricare circa l’80% in poco più di 30 minuti. La sua autonomia è davvero ottima, si può pensare tranquillamente di utilizzare lo smartphone anche per più di due giorni consecutivi prima di essere costretti alla ricarica, sebbene comunque non si tratti di un battery phone.

Conclusioni

In conclusione Redmi Note 14 5G è lo smartphone che possiamo consigliare a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto solido, bello esteticamente ed affidabile, con l’idea di utilizzarlo per molto tempo negli anni successivi. I suoi punti di forza sono chiaramente legati ad un display AMOLED di qualità, una buonissima autonomia, ed anche un comparto fotografico d’impatto. Dall’altro lato della medaglia annoveriamo la presenza eccessiva di app preinstallate, e forse di uno speaker audio che poteva essere migliore.