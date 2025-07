PosteMobile, arriva la nuova Promo Summer

L’operatore telefonico PosteMobile ha da poco reso disponibile una nuova super promozione per questi mesi estivi. Si tratta della nuova Promo Summer, nota ufficialmente con il nome di PosteMobile Creami EXTRA WOW 50 Ed. 2025. Come da tradizione dell’operatore, è un’offerta di rete mobile dal costo mensile estremamente conveniente. Vediamo qui di seguito cosa include.

PosteMobile propone per i mesi estivi la nuova super Promo Summer

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico PosteMobile ha reso disponibile una super offerta per l’estate. Come già accennato in apertura, si tratta alla nuova Promo Summer, la quale è disponibile con il nome di PosteMobile Creami EXTRA WOW 50 Ed. 2025.

Non si tratta di un’offerta di tipo operator attack, dato che è disponibile all’attivazione da tutti, sia da coloro che attiveranno un nuovo numero sia da tutti coloro che richiederanno comunque la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Nello specifico, per avere il bundle di questa offerta gli utenti dovranno sostenere un costo pari a soli 4,99 euro al mese. A fronte di questa spesa, gli utenti potranno avere accesso ed utilizzare ogni mese fino a 50 GB di traffico dati per navigare sulla rete 4G+ di Vodafone.

Oltre a questo, gli utenti potranno poi utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati da inviare sempre verso tutti i numeri. Gli utenti interessati potranno inoltre navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Per farlo, però, sarà necessario sostenere un costo pari a 3 euro in più al mese. In questo modo, il costo complessivo dell’offerta sarà pari a 7,99 euro al mese, un costo tutto sommato conveniente per il bundle messo a disposizione.

Secondo quanto riportato ufficialmente, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 3 agosto 2025. Non è da escludere la possibilità che l’operatore telefonico possa prorogare ulteriormente la disponibilità.