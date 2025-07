Hyundai K3: il carro armato invisibile che “brucia” ad idrogeno

Hyundai Rotem, in sinergia con le agenzie militari sudcoreane, ha dato il via al progetto K3, il futuro carro armato principale della Corea del Sud. Una macchina nata per scomparire sul campo di battaglia e colpire quando è troppo tardi per reagire. La sua rivoluzione parte dal motore: un sistema ibrido a celle a combustibile che, in una fase successiva, diventerà interamente alimentato a idrogeno. Il ruggito dei diesel cede il posto a un silenzio innaturale, spezzato solo dal sibilo della morte. Le segnature termiche e acustiche si riducono fino quasi a sparire, rendendo il K3 invisibile agli infrarossi e irrintracciabile per chi cerca il nemico attraverso il calore. La guerra si fa invisibile e il modello Hyundai K3 promette di essere il primo a sfruttare l’elemento più leggero dell’universo per sopravvivere e uccidere.

Corazza invisibile, protezione ed intelligenza per una creatura Hyundai unica

La torretta senza equipaggio ospita un cannone da 130 mm ad anima liscia, più potente, più preciso, completamente automatizzato. Un’AI integrata nel carro armato Hyundai gestisce il fuoco, calcola le traiettorie, individua i bersagli e colpisce con autonomia totale. Per chi finirà nel mirino, il tempo sarà un’illusione. Non mancano i missili guidati anticarro, in grado di annientare veicoli a 8 chilometri di distanza, né una stazione d’arma remota per la difesa ravvicinata. Ogni funzione è gestita da sistemi digitali, pensati per agire anche senza intervento umano. A dominare sarà il tempo di reazione e lo Hyundai K3 mira a essere il primo a sparare, l’ultimo a essere visto.

Tre uomini, chiusi in una capsula blindata isolata dal comparto munizioni, guideranno il mezzo senza toccare la torretta. Il design a basso profilo, unito a una corazza modulare di ceramica, acciaio e materiali compositi, riduce la traccia radar fino a livelli mai visti prima. Si parla già di stealth comparabile al PL-01, ma reale e tangibile. Il carro armato Hyundai non si limita a difendersi, ma possiede contromisure DIRCM, capaci di accecare i missili a ricerca di calore. Un APS neutralizza proiettili e razzi in arrivo. La suite elettronica disturba i droni e protegge da minacce invisibili. Guida autonoma, controllo da remoto e droni schiavi per la ricognizione completano il quadro. Cos’è lo Hyundai K3 se non una creatura meccanica pensante, capace di vedere senza essere vista? Nel 2040, il campo di battaglia potrebbe non fare più rumore e sarà già troppo tardi per chi sentirà il colpo.