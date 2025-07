Unieuro: tecnologia GAMING in offerta ASSURDA fino al 3 agosto

Unieuro presenta una selezione di dispositivi e accessori per il gaming in promozione fino al 3 agosto. L’iniziativa propone un assortimento pensato per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate, affidabilità e immersività visiva senza superare il budget. Ogni elemento disponibile in volantino è stato selezionato per garantire un salto qualitativo nella fruizione dei propri device. Unieuro continua così a consolidare la propria presenza nel settore, offrendo tecnologia utile e performante in modo accessibile e strategico.

Per cogliere anche al volo le vere occasioni Amazon, bastano due clic: Tecnofferte [entrare è facile, basta cliccare qui su questo link] e Codiciscontotech [date un’occhiata qua subito]. Due canali Telegram ricchi di offerte e codici sconto sorprendenti. Un riferimento per chi vuole spendere meglio.

Offerte Unieuro: computer, schermi e periferiche gaming

Tra le proposte di punta spicca il Lenovo LOQ Desktop 17L a 1199 euro, soluzione da scrivania solida e prestante. Al suo fianco, il Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G6 – G61SD da 27” a 549,90 euro si distingue per definizione e fluidità visiva. Per chi cerca un portatile potente, l’Acer Nitro V 15 ANV15-51-98RX è disponibile da Unieuro a 1099 euro, affiancato dal versatile ASUS TUF Gaming A15, in offerta Unieuro super incredibile a 899,90 euro.

Non manca il Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 – G55C da 32” QHD Curvo, al prezzo insolitamente basso da Unieuro di 239,90 euro, pensato per un’ampia immersione visiva. Tra le soluzioni desktop, Unieuro propone l’Acer NITRO 50 N50-656 PC Desktop Gaming a 999 euro, perfetto per installazioni stabili e durature. Da non sottovalutare il MSI Katana 15 HX B14WGK-033IT, disponibile al costo top di 1599 euro, per chi cerca prestazioni da gaming avanzato. Completano la selezione Unieuro l’Acer Nitro V 15 ANV15-41-R1AQ Notebook Gaming 39,6 cm a 849,90 euro, compatto e bilanciato, la IOPLEE 564BTR Tastiera meccanica Gaming USB Bianca ad appena 39,99 euro e il IOPLEE IOPEXTMOUSE354G Mouse Gaming a 9,99 euro, accessori ideali per migliorare controllo e precisione.