Roma sperimenta: Dott gratis per chi ha l’abbonamento Atac

Roma si muove, e stavolta lo fa davvero in modo più leggero. Se sei tra quelli che si spostano quotidianamente con l’abbonamento mensile Atac, forse questa è una notizia che potrebbe cambiarti la routine: puoi iniziare a usare i monopattini e le bici elettriche di Dott… gratis. Sì, hai capito bene. C’è una promozione attiva proprio in questo momento per chi ha un Metrebus Zona A, pensata per rendere la mobilità urbana non solo più comoda, ma anche più sostenibile.

Mobilità ibrida a Roma: come usare il voucher Dott

L’idea è semplice ma potente: collegare mezzi pubblici e micromobilità in un’unica esperienza fluida. In pratica, se ogni giorno prendi metro o bus per andare al lavoro o all’università, ma ti manca “l’ultimo miglio” per arrivare a destinazione, ora puoi farlo con un mezzo elettrico, senza spendere nulla in più. Una spinta concreta verso quella mobilità integrata di cui si parla tanto e che finalmente comincia a prendere forma anche nella Capitale.

Con il voucher Dott — che puoi richiedere online in pochi minuti — ricevi 40 euro da usare per sbloccare e guidare monopattini o bici. La maggior parte della somma è coperta da Regione Lazio e Roma Capitale, mentre una parte è offerta direttamente da Dott. Una collaborazione che ha il sapore di un esperimento intelligente: chi vive Roma ogni giorno può testare un nuovo modo di muoversi senza impegno, mentre la città inizia a respirare un po’ meglio.

Naturalmente ci sono delle regole: il voucher dura 30 giorni, funziona solo con la tariffa standard al minuto e devi avere l’abbonamento Atac in corso di validità. Ma il procedimento è facile: ti registri, inserisci i dati, verifichi l’abbonamento e ricevi via mail un codice da inserire sull’app Dott. Tutto qui.

Questa non è solo una trovata promozionale, è un invito a cambiare abitudini. A ridurre l’uso dell’auto privata. A riscoprire Roma con occhi diversi, senza smog e senza traffico. Un piccolo passo per chi decide di provarci, un grande passo per chi sogna una città più vivibile.