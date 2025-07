One UI 8 anche su dispositivi Samsung più datati: cosa cambia

In queste settimane, Samsung ha dato il via ai test per le nuove One UI 8 e One UI 8 Watch anche su dispositivi meno recenti. L’azienda sudcoreana vuole garantire un’esperienza aggiornata e coerente ad una quantità sempre più ampia di utenti.

Si tratta di una scelta strategica che ha lo scopo di prolungare la vita dei device e rafforzare il legame con la community, che spesso lamenta l’abbandono precoce da parte dei produttori. Invece, con One UI 8, Samsung vuole ribaltare questo paradigma. Tra le migliorie più interessanti che la nuova interfaccia dovrebbe portare anche ai dispositivi più datati troviamo ottimizzazioni delle prestazioni, un’interfaccia utente più fluida e nuove funzionalità ispirate all’AI, in particolare nel comparto fotografico e per le app di sistema.

Novità previste con l’arrivo di Samsung One UI 8 anche su vecchi dispositivi

One UI 8 Watch, che sarà basata sulla prossima versione di Wear OS, introdurrà funzioni evolute di monitoraggio della salute, nuove gesture personalizzabili e una maggiore integrazione con Galaxy AI, la suite intelligente lanciata con i nuovi Galaxy. Sorprende positivamente il fatto che dispositivi come il Galaxy Watch 5, il Galaxy S21 e altri modelli di fascia media rilasciati nel 2021-2022 siano stati inclusi nella fase di test. Questo dimostra come Samsung voglia valorizzare il proprio ecosistema anche oltre il ciclo commerciale di quelli di punta.

È ancora presto per sapere se tutte le novità verranno distribuite senza limitazioni hardware, ma Samsung punta a rendere la sua One UI sempre più inclusiva e longeva. Una scelta che non solo premia gli utenti più fedeli, ma rafforza l’immagine dell’azienda come una delle poche disposte ad investire sul supporto software nel lungo periodo. Il lancio ufficiale è previsto entro la fine dell’anno, probabilmente in concomitanza con Android 15. Non resta che attendere i risultati dei test. Potremo finalmente capire fino a che punto Samsung riuscirà a portare l’esperienza di One UI 8 anche su dispositivi meno recenti, senza compromessi.