Carcere e patente a rischio per chi abbandona animali per strada

Con l’ulteriore aggiornamento del Codice della Strada entrato in vigore a luglio, l’Italia ha deciso di adottare un approccio molto più severo nei confronti di chi abbandona animali, soprattutto in ambito stradale. L’obiettivo è duplice. Da una parte tutelare il benessere animale e dall’altra prevenire i pericoli per la sicurezza pubblica. Ora, chi si rende responsabile di questo gesto rischia sanzioni economiche, la sospensione o la revoca della patente di guida e, nei casi più gravi, persino il carcere fino a sette anni.

L’abbandono di un animale, già previsto come reato dal Codice Penale, viene ora trattato con un aggravante se compiuto su strade pubbliche o mediante l’uso di un veicolo. Questo significa che il trasgressore può vedersi sospendere la patente per un periodo da sei mesi a un anno, anche in assenza di incidenti.

Se l’abbandono degli animali per strada causa incidenti scatta la reclusione, sanzioni previste anche in loro assenza

Il nuovo insieme di norme della strada prevede pene ancora più dure se dall’abbandono deriva un incidente stradale. In caso di lesioni gravi o mortali, chi ha causato la situazione può essere perseguito con le stesse norme previste per l’omicidio o le lesioni causate dopo una collisione, comportando pene detentive importanti e la revoca definitiva della patente.

Con questo intervento legislativo, lo Stato intende rafforzare il messaggio che gli animali non sono oggetti e meritano la giusta tutela. Oltre alle sanzioni penali, il provvedimento serve da deterrente per un fenomeno purtroppo ancora molto diffuso, soprattutto nei mesi estivi. Le autorità locali potranno aumentare i controlli e applicare misure immediate nei confronti di chi compie gesti irresponsabili, come l’abbandono in aree isolate o su arterie stradali trafficate. Il rischio di provocare incidenti causando danni a persone, mezzi e animali diventa ora anche un problema giudiziario rilevante.

Questa riforma rappresenta un cambio di rotta concreto, una presa di posizione necessaria contro chi abbandona un animale. Gli artefici di tale gesto non solo compiono un atto crudele, ma mettono in pericolo tutti. E da oggi, ne pagheranno le conseguenze anche con la perdita della patente e, nei casi più gravi, con la detenzione.