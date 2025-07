Kimi K2 sfida i big dell’AI: prestazioni top e costi dieci volte più bassi

C’è una nuova intelligenza artificiale sulla scena e, per una volta, non arriva dalla Silicon Valley ma da Pechino. Si chiama Kimi K2, è stata creata dalla startup Moonshot AI, e sta facendo parlare di sé non solo per la potenza, ma anche per l’approccio fresco e un po’ controcorrente rispetto ai colossi più noti. Dietro c’è un nome importante: Alibaba, che ha deciso di investire su questo ambizioso progetto. E, a giudicare dai numeri, non a caso.

Moonshot AI lancia Kimi K2: il modello cinese che batte GPT-4

Kimi K2 è un modello di linguaggio da mille miliardi di parametri, che già di per sé suona gigantesco, ma ciò che lo rende davvero notevole è il fatto che questi parametri non vengono usati tutti insieme. Il cuore del modello è una struttura chiamata mixture-of-experts, che in pratica funziona come un cervello modulare: non tutte le parti si attivano sempre, solo quelle più adatte a risolvere il problema in questione. Questo significa meno consumo, più velocità e anche meno costi per chi lo utilizza. A conti fatti, generare testo con Kimi K2 costa fino a dieci volte meno rispetto a GPT-4.1 o Claude Opus. E per chi lavora con milioni di token al giorno, non è un dettaglio da poco.

I primi benchmark sono sorprendentemente buoni, e non si parla solo di teoria. Sulle performance concrete, tipo correggere bug reali su GitHub o risolvere esercizi di matematica avanzata, Kimi K2 batte persino i modelli più famosi. Non di poco: su SWE-Bench Verified, ad esempio, supera GPT-4.1 di quasi 11 punti percentuali. In sostanza, sa scrivere codice, fare calcoli complessi, e ragionare con un’efficienza che pochi si aspettavano da un modello “aperto”.

Moonshot non nasconde però che ci sono ancora limiti, soprattutto quando il modello viene spinto a gestire strumenti esterni o task complessi con un solo prompt. Ma c’è una cosa che colpisce positivamente: la trasparenza. L’azienda ammette le sue vulnerabilità, ascolta il feedback degli utenti, e aggiorna costantemente.

Il panorama delle intelligenze artificiali si sta facendo sempre più affollato, ma è interessante vedere come attori meno noti riescano a farsi largo con idee nuove e prestazioni solide. Se Kimi K2 manterrà le promesse, non sarà solo un’alternativa economica, ma una vera e propria sfida ai giganti.