Kimi K2: dalla Cina arriva la nuova AI open source e gratis

La competizione tra Stati Uniti e Cina nel settore dell’intelligenza artificiale generativa sta assumendo contorni sempre più netti. Da una parte, le aziende americane si affidano a modelli chiusi e commerciali. Dall’altra, le imprese cinesi stanno investendo su modelli aperti e gratuiti. A tal proposito, una delle iniziative più recenti e rilevanti in tale scenario è il lancio di Kimi K2, sviluppato da Moonshot AI, una giovane startup fondata nel 2023 da Yang Zhilin. Sostenuta finanziariamente da Alibaba, l’azienda ha scelto di rendere disponibile il nuovo modello in modalità open source. Una mossa che riflette chiaramente la volontà della Cina di farsi spazio nel panorama dell’intelligenza artificiale attraverso l’apertura e l’inclusività.

Nuova AI Kimi K2 in arrivo gratis dalla Cina

Il nuovo modello non si limita a essere gratuito. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Moonshot, Kimi K2 si dimostra superiore a GPT-4o in compiti specifici. Come la programmazione e l’esecuzione di operazioni complesse in ambienti dinamici. Ciò è reso possibile da un’architettura capace di scomporre problemi in sotto-compiti gestibili in maniera autonoma. Una caratteristica che lo rende simile a un agente intelligente a tutti gli effetti.

In Cina, però, Moonshot non è un caso isolato. Grandi nomi del settore come Baidu, Tencent e DeepSeek stanno spingendo con forza verso la condivisione dei propri modelli. DeepSeek, ad esempio, ha avuto un impatto notevole con il rilascio del modello R1, accessibile, economico e altamente performante. Tali sforzi si inquadrano in una strategia più ampia, con cui la Cina cerca di superare le barriere tecnologiche imposte dagli Stati Uniti. Rafforzando così la propria autonomia e la propria capacità innovativa.

Attraverso l’open source, le aziende cinesi costruiscono un nuovo paradigma che sfida il predominio occidentale. Kimi K2 diventa così il simbolo di un’ambizione che va oltre la semplice concorrenza tecnica. Un modello, non solo nel senso tecnico del termine, ma anche come esempio di un modo diverso di intendere il futuro dell’intelligenza artificiale.