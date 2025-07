OpenAI: scelto il Google Cloud per ChatGPT nella strategia multi-cloud

A quanto pare molto presto in casa open hai assisteremo ad un cambiamento decisamente radicale per quanto riguarda le strutture che eseguono gli algoritmi di intelligenza artificiale dietro i quali si basa anche ChatGPT, da diverso tempo la società infatti si sta impegnando per diminuire la propria dipendenza da Microsoft che offre accordi per quanto riguarda l’utilizzo dell’hardware decisamente poco favorevoli se non per se stessa, e comunque che la società ha preso una decisione del valore storico e sposterà parte del software che esegue i propri algoritmi all’interno del cloud Google, un cambiamento decisamente importante che denota la necessità della società di passare ad accordi hardware più favorevoli.

Cambiamento radicale

Nello specifico, la società vuole sfruttare l’elevata potenza di calcolo di Google e la tendenza dell’azienda a offrire accordi hardware decisamente più accessibili rispetto a Microsoft, come se non bastasse la società famosa per ChatGPT intende sicuramente sfruttare la profonda integrazione che Google ha già con altre piattaforme di vario genere dedicate ai vari campi della tecnologia, in modo da poter stringere nuove partnership collaborative per migliorare l’integrazione, ovviamente ChatGPT con altre piattaforme.

Questo passaggio di testimone non è un mistero e anzi la società lo ha mostrato apertamente e molto presto sarà realtà, si tratta dell’ennesimo passo in più verso l’abbandono di Microsoft in favore di società decisamente più aperte e meno stringenti, Google sicuramente rappresenta perfettamente questo concetto dal momento che da diverso tempo offre le proprie risorse alle varie società che ne hanno bisogno.

Non ci resta che attendere per assistere a questo cambiamento decisamente importante che magari potrebbe portare a benefici per entrambe le aziende dal momento che, come sappiamo le due società garantiscono due dei maggiori software di intelligenza artificiale disponibili per la community, ovviamente parliamo di ChatGPT e di Gemini che da soli concorrono e allo stesso tempo rappresentano ottime opzioni in questo campo.