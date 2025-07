Google Pixel Watch 4, novità per la salute: rileverà criticità respiratorie e non solo

Il debutto ufficiale del Pixel Watch 4 è previsto per il prossimo 20 agosto, accanto alla serie Pixel 10, ma già emergono dettagli interessanti sulle nuove funzionalità legate alla salute e alla sicurezza. Secondo un’anticipazione pubblicata da androidheadlines.com, il nuovo smartwatch Google introdurrà un sistema di avviso per criticità respiratorie, una funzione inedita tra i wearable dell’azienda.

Questa novità si affiancherà alle già note opzioni SOS, rilevamento cadute, incidente e alle comunicazioni d’emergenza via satellite, pensate per contesti in cui la rete cellulare non è disponibile. In situazioni di emergenza, l’orologio sarà in grado di inviare richieste di aiuto collegandosi ai satelliti, allineandosi così ad altri dispositivi già presenti sul mercato con funzioni analoghe.

Rilevamento delle anomalie respiratorie e funzioni già certificate per Google Pixel Watch 4

Tra le funzionalità più rilevanti c’è quella che consente al Pixel Watch 4 di monitorare l’ossigeno nel sangue in modo continuo. In caso di valori anomali, lo smartwatch invierà un avviso all’utente, segnalando una possibile situazione di rischio. Si tratta di un ampliamento della gamma di strumenti salvavita, che comprende anche la Loss of Pulse Detection, funzione introdotta di recente sul modello attuale.

Quest’ultima, approvata dalla FDA, permette al dispositivo di rilevare arresti cardiaci improvvisi, crisi respiratorie o overdose, attivando automaticamente una chiamata ai soccorsi nel caso in cui chi lo indossa non reagisca.

Attenzione alla sostenibilità: Pixel Watch 4 sarà più facile da riparare

Oltre alle novità lato salute, il Pixel Watch 4 promette miglioramenti anche sul fronte della riparabilità. A dispetto di un design che dovrebbe rimanere in gran parte invariato, Google avrebbe modificato la struttura interna dello smartwatch per permettere la sostituzione della batteria e dello schermo senza dover cambiare tutto il dispositivo. Un intervento importante, che va incontro alla crescente attenzione verso la riduzione dei rifiuti elettronici e la sostenibilità a lungo termine dei prodotti indossabili.