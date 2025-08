Pixel Watch 4

Google sembra pronta a integrare il supporto alle comunicazioni satellitari d’emergenza su Pixel Watch 4, secondo quanto emerge dall’analisi del codice dell’app Satellite Gateway. Questa novità potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per Pixel Watch, rendendolo competitivo con le soluzioni già disponibili sul mercato.

Dettagli scoperti nell’app Satellite Gateway

Il codice dell’app Satellite Gateway versione 20250707, deputata alla gestione delle funzionalità SOS satellitari sui Pixel, contiene numerosi riferimenti specifici agli smartwatch Pixel. In particolare, il codice mostra chiamate all’attività “com.google.android.apps.scone.satellite.watchui.MainActivity”, attivabile solo su dispositivi identificati come Pixel Watch tramite flag come “isPixelDevice:%s” e “isPixelWatch:%s”. Tutto ciò suggerisce l’esistenza di un’interfaccia dedicata sul nuovo orologio intelligente.

Non è ancora certo se le comunicazioni via satellite saranno una esclusiva di Pixel Watch 4 oppure se saranno abilitate su tutti i Pixel Watch compatibili in seguito. Google potrebbe optare per una strategia simile rispetto ad Apple: iniziare con un supporto temporaneo su un modello specifico e poi estenderlo tramite aggiornamenti (Pixel Drop) ai modelli precedenti.

Nessuna conferma hardware prevista

A differenza di Apple Watch, che utilizza iPhone compatibili per accedere alla funzione SOS tramite satellite, Pixel Watch 4 potrebbe adottare lo stesso approccio e non richiedere hardware aggiuntivo. Il supporto satellitare potrebbe funzionare esclusivamente tramite pairing con uno smartphone Pixel, riducendo così i costi e semplificando la distribuzione a livello globale.

I rumor precedenti avevano indicato che Pixel Watch 4 avrebbe introdotto funzioni avanzate per le emergenze respiratorie e di SOS tramite satellite. L’analisi del codice confermerebbe almeno una di queste novità, avvalorando la tesi che Google stia completando un ecosistema hardware/software orientato alla sicurezza personale.

Tempistiche di presentazione e prezzi attesi

Google presenterà ufficialmente il Pixel Watch 4 il 20 agosto 2025, insieme ai nuovi smartphone Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold. Secondo i rumor, il modello da 41 mm partirà da 399 euro, mentre la versione da 45 mm da 449 euro, con disponibilità prevista intorno al 28 agosto.

Il supporto alle comunicazioni d’emergenza via satellite rappresenta una delle tendenze emergenti nel mercato wearable. Offrire questa funzione su un dispositivo metallico come Pixel Watch 4 lo porterebbe a conquistare una posizione rilevante nel segmento, soprattutto per l’utenza outdoor, i viaggiatori e chi cerca strumenti di sicurezza avanzata.

Il riferimento a “com.google.android.apps.scone” nel codice suggerisce che Adaptive Connectivity Services, l’app di sistema che gestisce la connettività Wi-Fi, rete mobile e altre funzioni di rete, sarà estesa per supportare anche la modalità satellite su dispositivi wearable. La presenza di un modulo specifico denominato “watchui” conferma l’intenzione di implementare un’interfaccia dedicata su Pixel Watch.

Nonostante l’evidenza del codice, resta da chiarire se la funzione sarà disponibile sin dal lancio o introdotta in un secondo momento con un aggiornamento. Inoltre, non si conoscono i limiti operativi della modalità satellite: se sarà utilizzabile solo in abbinamento a uno smartphone Pixel o se funzionerà stand‑alone.