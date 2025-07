Google Messaggi, nuovo design nella beta: tornano i tasti separati per fotocamera e galleria

Google ha deciso di fare un passo indietro sull’interfaccia dell’app Messaggi, rispondendo ai numerosi feedback ricevuti dopo l’aggiornamento di giugno. In quell’occasione, l’azienda aveva introdotto un tasto combinato che accorpava le funzioni della fotocamera e della galleria: un’unica voce, visibile premendo il tasto “+” accanto al campo di testo, che obbligava a passare dall’interfaccia di registrazione per recuperare foto o video già presenti nella memoria.

Un approccio che ha generato malumori, soprattutto tra chi utilizza frequentemente contenuti già salvati e non aveva alcuna necessità di aprire la fotocamera. Nella nuova beta dell’app, Google rimedia riportando la distinzione tra le due funzioni: ora è presente un tasto dedicato per aprire direttamente la galleria e uno separato per accedere alla fotocamera. Le novità dunque sono molto entusiasmanti.

Un ritorno alla semplicità, senza rinunciare alla flessibilità di Google Messaggi

I due tasti sono collocati nella parte alta dell’elenco che compare dopo aver premuto sull’icona “+”. Insieme a loro rimangono le altre opzioni già note: GIF, Sticker, Magic Compose, File, Posizione, Contatti, Invio programmato e Selfie GIF, per un totale di dieci voci. Nessuna modifica invece per il tasto fotocamera alla destra del campo di testo, che resta combinato: da lì si può ancora sia scattare al momento che scegliere un contenuto salvato.

Al momento, la modifica non è ancora visibile per tutti gli utenti della versione beta: si tratta probabilmente di un’attivazione graduale lato server, pratica ormai abituale per le funzioni in fase di test. Chi preferisce la nuova gestione unificata può comunque continuare a utilizzarla, mentre chi ha apprezzato il metodo precedente può ritrovarlo senza alcun compromesso. Un piccolo ma concreto segnale di ascolto da parte di Google per gli utenti che a gran voce di solito richiedono diverse migliorie da apportare alla piattaforma che è sempre più vicina ai grandi colossi della messaggistica.