Robotica, è stato creato un modello alla portata di tutti

Recentemente un team di robotica ha sviluppato un nuovo tipo di umanoide in grado di compiere faccende domestiche e aiutare i clienti nelle azioni quotidiane. La particolarità di questo robot è la sua possibilità di poter essere adottato da tutti poiché viene presentato con delle caratteristiche comprensibili per tutti. La decisione del team di robotica di intraprendere questo percorso nasce dall’ idea di accontentare tutti coloro che richiedono un robot utile ma che non costi troppo. Per questo nasce K-Bot una piattaforma open-source adatta a a tutti.

I CEO di questo progetto è Benjamin Bolte che insieme al suo team ha sfruttato un garage si Palo Alto per sviluppare il robot umanoide. Questo progetto servirà per aprire le porte ad un nuovo tipo di mercato che includerà anche degli umanoidi in grado di compiere le faccende domestiche. L’ idea del progetto è di proporre un robot adatto a tutti e soprattutto alla portata di tutti con un prezzo abbordabile per il tipo di dispositivo. Ma adesso vediamo le caratteristiche principali di questo umanoide e le sue particolarità.

Robotica, ecco alcune delle caratteristiche dell’ umanoide

Il robot si presenta con un’ altezza di 1,4 metri e un peso di 34 kg ed è in grado di maneggiare pesi di 10 kg. Sono stati inseriti una fitta rete di sensori con telecamere RGB, una visione telescopica e un campo visivo ultra-ampio. Oltre a questo sono stati inseriti dei microfoni a lunga distanza e altoparlanti stereo, tutto con una batteria che garantisce un’ autonomia di 4 ore. Il robot umanoide dovrebbe debuttare per novembre 2025 per la versione base. Il team prevede la piena autonomia del dispositivo entro il 2028 con degli aggiornamenti sulle sue capacità. Per adesso il prezzo di lascio sembra essere stato fissato a 10.250 euro anche se il team ha previsto un modello più accessibile, lo Z-Bot, ad un prezzo di 930 euro. Questo per portarlo sul mercato degli umanoidi di ultima generazione.

Con il nuovo robot finalmente sarà presente sul mercato un dispositivo affidabile con delle particolarità in più riguardo alle sue capacità.