WhatsApp si prepara all’arrivo della pubblicità, un passo ormai inevitabile

Mentre WhatsApp continua a essere sinonimo di privacy e messaggi criptati, qualcosa sta cambiando. Dopo anni di resistenza, Meta ha deciso di aprire le porte alla pubblicità sulla piattaforma, scegliendo però un approccio graduale e mirato. I primi a vederne gli effetti saranno gli utenti al di fuori dell’Unione Europea. In Europa, infatti, la normativa GDPR ha imposto uno stop temporaneo che durerà almeno fino al 2026.

Controllo, trasparenza e sicurezza: le promesse di WhatsApp

I beta tester di WhatsApp al di fuori dell’Europa hanno già cominciato a notare importanti novità. Le pubblicità fanno il loro ingresso in due sezioni specifiche, gli aggiornamenti di Stato, in cui gli annunci appariranno come Storie sponsorizzate, e i Canali pubblici, dove alcuni saranno messi in evidenza in cambio di un pagamento, diventando Promoted Channels. Entrambi i contenuti saranno contrassegnati chiaramente quindi facilmente distinguibili, così da garantire piena trasparenza tra aziende e utenti.

Nonostante l’introduzione delle pubblicità, WhatsApp ha voluto rassicurare i suoi utilizzatori. L’ azienda vuole infatti specificare che gli annunci non compariranno mai nelle chat private o nei gruppi. La crittografia end-to-end rimarrà intatta, così come la promessa di non condividere i numeri di telefono con gli inserzionisti. Le sponsorizzazioni saranno selezionate in base a dati generali, come la lingua dell’app o i canali seguiti, e non verranno usate informazioni personali sensibili di nessuno.

Per rafforzare la fiducia degli utenti, Meta ha introdotto anche nuove funzioni di controllo. Attraverso un sistema chiamato “Activity Report”, ogni persona potrà tenere traccia degli annunci visualizzati, scoprire da quali aziende provengono e perfino bloccarle. Il report potrà essere generato in formato ZIP, consultabile anche fuori dall’app. In più, nella sezione “Aggiornamenti” sarà presente un banner informativo che spiega in dettaglio il funzionamento degli annunci e consente di modificare le preferenze. Tutte queste innovazioni riflettono la strategia di Meta, che intende su implementare la pubblicità, ma desidera anche conservare un equilibrio tra business, trasparenza e tutela dell’utente.