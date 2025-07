Motore PureTech 1.2 PureTech Gen 3: richiamo urgente su 238 mila auto per rischio incendio

Il motore PureTech 1.2 PureTech Gen 3 torna al centro dell’attenzione. Dopo i noti problemi alle versioni precedenti, un nuovo difetto colpisce Stellantis. Nonostante l’unità sia stata profondamente rivista, non tutto funziona come dovrebbe. Il gruppo automobilistico ha infatti lanciato un richiamo ufficiale che coinvolge veicoli prodotti tra il 2023 e il 2025, periodo in cui è stata utilizzata la terza generazione di questo motore a benzina tre cilindri turbo. Il difetto individuato riguarda la coppia di serraggio insufficiente di alcuni dadi posizionati sul tubo ad alta pressione del carburante. Proprio lì, tra la pompa e il rail dell’iniezione, si nasconde il problema. L’anomalia potrebbe generare una perdita di benzina con un rischio non trascurabile: un principio d’incendio. Stellantis ha sottolineato che si tratta di una possibilità remota, ma al contempo non trascurabile.

I modelli coinvolti e il ruolo centrale del motore

Il motore PureTech EB Gen3 è montato su un numero elevatissimo di modelli. Fra quelli coinvolti spiccano nomi come Peugeot 3008 seconda e terza generazione e Opel Astra sesta generazione. Citroën non è esclusa e tra i veicoli interessati figurano sia la C3 quarta generazione sia la più recente C4 X. Persino Jeep Avenger prima generazione e Fiat 600 seconda generazione finiscono nella lista. Non mancano versioni ibride, elemento che aumenta ulteriormente il raggio d’azione del richiamo. Questo difetto interessa anche DS 4 seconda generazione e la nuovissima Alfa Romeo Junior prima generazione. Tra le vetture di segmento più compatto, coinvolte pure la Lancia Ypsilon terza generazione e la popolare Opel Corsa sesta generazione. Il motore viene utilizzato in modo trasversale poi tra citycar, SUV e berline. Oltre ai modelli citati, l’elenco ufficiale Stellantis ne comprende diverse altre varianti.

Cosa prevede ora l’intervento? Stellantis ha chiarito che la procedura consisterà nella verifica del serraggio di dadi e viti relativi al tubo e al rail dell’iniezione. L’operazione richiede circa 30 minuti e sarà completamente gratuita per gli automobilisti. Nella sola Francia sono interessate circa 238 mila auto, ma il numero complessivo nei vari mercati europei è certamente superiore. Chi guida uno dei modelli indicati con tale motore non dovrebbe forse preoccuparsi? È difficile ignorare un difetto che, anche se raro, potrebbe provocare incendi. Stellantis garantisce rapidità e sicurezza, ma intanto il motore PureTech EB Gen3 genera ancora problemi.